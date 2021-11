Mintegy 2 milliárd eurós ráfordítással teljesen új motor platformot fejlesztett ki a Scania a 12,74 literes (hivatalosan 13 literes) dízelmotorjaihoz. A svéd gyártó szerint az új erőforrások 8 százalékkal kevesebb üzemanyaggal is beérik, emellett jóval kisebb szén-dioxid kibocsátással rendelkeznek. Mindezt úgy érték el, hogy áttervezték a dízelmotorok fontosabb részeit, amelyek immáron új kettős vezérműtengellyel, új üzemanyagpumpával és vadonatúj injektorokkal készülnek. Az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás érdekében pedig ezeknél az erőforrásoknál is bevezette a Scania a korábban a V8-asoknál alkalmazott kettős SCR-utókezelést.

A mérnökök a turbófeltöltőt és annak csatlakozását is optimalizálták. Végeredményben a hengerek csúcsnyomatéka működés közben 250 barra nőtt, ami a továbbfejlesztett befecskendezéssel együtt lehetővé teszi az üzemanyagban rejlő energia jobb felhasználását. A Scania új, soros elrendezésű, 13 literes dízelmotorjai 420,460, 500 és 560 lóerős szinteken lesznek elérhetők. A legerősebb motor 2800 Nm-res, míg a leggyengébb 2300 Nm nyomaték leadására képes. Az új erőforrásokhoz Scania Opticruise automataváltók csatlakoznak.

Érezhető változás

“Egy új, 500 lóerős motorral rendelkező Scania esetében jelentős mértékben csökkenhet az üzemanyag-számla. Még egy előző generációs motorcsaláddal szerelt teherautókhoz képest is. Az újak minden tekintetben túltesznek a régieken, de én ezek közül a jelentős CO2-csökkenést emelném ki, hiszen a felfrissített erőforrások hozzájárulnak a dekarbonizációs célok eléréséhez, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemhez” – hívta fel a figyelmet a Stefan Dorski, a Scania Trucks alelnöke.

Az új motorcsalád opcionálisan új, úgynevezett dekompressziós motorfékkel (CRB) is megrendelhető. Ez feleslegessé teheti a retarder használatát azokon a helyeken, ahol nincs sok lejtő. A jövendőbeli üzemeltetők ugyanakkor retarderrel, CRB-vel és hagyományos kipufogófékkel is megrendelhetik a Scaniákat, ennek köszönhetően olyan fékkombinálási rendszerre tehetnek szert, amelyek nagyobb össztömeg esetén is kiváló teljesítményt nyújtanak.

A motor mellett a hátsó tengelyt sem hagyta érintetlenül a svéd gyártó. A Scania ugyanis bemutatott egy hosszabb áttételi opciókkal rendelkező változatot, amelynél a leghosszabb áttét 1,95:1. Ennek ellenére az ilyen R756 típusú hátsó tengellyel szerelt teherautók továbbra is a 12. sebességfokozattal haladnak és az Opticruise automataváltó csak bizonyos esetekben aktiválja a gyorsítóáttételt. A cél minden esetben ugyanaz: alacsony, 900-as fordulatszámon tartani a motort, mert így érhető el a kedvezőbb üzemanyagfelhasználás. Egy gyakorlati példára lefordítva ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk egy 40 tonnás szerelvény kis terheléssel enyhe lejtőn halad lefelé, akkor a rendszer a 12. fokozat fölött bekapcsolja a gyorsítóáttételt az alacsonyabb fordulatszám érdekében.

Új váltó és digitális visszapillantó tükör

Az automataváltó kínálatát a svéd gyártó tavaly kezdte el felfrissíteni a Scania Opticruise G33CM-mel. Ez, a teljes egészében alumíniumból készült háznak és a kisebb méretnek köszönhetően 60 kilogrammal könnyebb lett az elődhöz képest. A paletta most kiegészült a G25CM típussal, amelyet elsősorban a kisebb össztömeggel rendelkező teherautókhoz terveztek. Ez az új váltócsalád a belső súrlódás és a nagyobb áttételi tartomány jóvoltából megfelelnek a Scania kis fordulatú motorjai támasztotta elvárásoknak.

A Södertalje-i központú cég a hajtáslánc mellett a vezető munkahelyét is korszerűsítette. A Scania jelenleg is készülő fülkéit 2016-ban mutatták be. Akkor még nem volt jellemző a konvencionális visszapillantók háttérbe szorulása. A svéd gyártó ugyanakkor haladva a korral opcionálisan elérhetővé tette a digitális visszapillantó tükröt, amelyet elsőként a Mercedes-Benz használt az Actrosnál, majd a sort az MAN TGX, illetve a DAF új teherautócsaládja folytatta. A külső kamerák a fülke sarkain vannak elhelyezve, a digitális kijelzők pedig az A-oszlopokra kerültek. A svédek emellett a fülkék belső kinézetét sem hagyták érintetlenül, ugyanis új színárnyalatú kárpitokat vezettek be. A jövendőbeli üzemeltetők ugyanakkor továbbra is négyféle – bonell rugós, habtöltésű, zsákrugós és kiszélesíthető – matraccal rendelhetik meg az új Scaniákat.