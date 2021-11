“Takes me anywhere“, azaz “Bárhová elvisz” – olvasható a legújabb MAN autóbusz oldalán, amelyet leginkább az elővárosi vagy helyközi utasszállítás igényeinek megfelelően fejlesztettek ki. A Lion’s Intercity LE-t október elején mutatta be a gyártó a virtuális térben és alig egy hónap elteltével az MAN fóti telephelyén bukkant fel. Emlékeim szerint ilyen rövid idő még nem telt el egy külföldi gyártó autóbuszának bemutatása és a hazai premier között. Lássuk tehát az új bajor autóbuszt!

A Lion’s City Intercity LE 12,4 méter hosszú, 2,55 méter széles és 3,42 méter magas karosszériával rendelkezik. Low Entrynek, vagyis alacsony belépésű modellként jellemzik, de igazából a jármű több mint fele teljesen alacsony padlós. Ez azért jó, mert egyfelől kényelmes és gyors utascserét tesz lehetővé, másfelől pedig mozgássérültek vagy babakocsival közlekedők is utazhatnak az autóbuszon. A Lion’s Intercity LE a korábbi magas padlós Intercity modell és a teljesen alacsony padlós városi busz, a Lion’s City “összeillesztéséből” született meg. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy a busz hátsó részében több előrefelé néző ülést helyezzenek el. Másrészt így kevésbé bonyolult és kevésbé költséges, úgynevezett “hipoid” tengelyek alkalmazhatók. Az MAN szerint egy ilyen konstrukcióval rendelkező busz olcsóbb lehet, mint azok az elővárosi autóbuszok, amelyeket a teljesen alacsony padlós buszokból alakítanak ki, lényegében kevesebb ajtó és fejtámlás székek alkalmazásával.

A Lion's Intercity LE utastere az első ajtótól fotózva.

Hárompontos övek

A Lion’s Intercity LE 295/80 R 22,5 méretű gumiabroncsokon gurul, így a belépési magassága mindössze 380 mm, vagyis szinte egyenértékű egy városi buszéval. Az utasok le- és felszállására elöl egyszárnyú, hátul pedig kétszárnyú, kifelé nyíló lengőajtó áll rendelkezésre. A buszba lépve a 21. századi elvárásoknak teljesen megfelelő, kellemes színvilágú utastér fogadja az utast. A belső teret valamelyest otthonosabbá teszi a fadeszka hatású, csúszásmentesített PVC-padló. A jármű összesen 40 állóhellyel és 45 ülőhellyel rendelkezik. Az MAN Intercity Basic üléseket dupla üléssorokban szerelték be, de a második ajtóval szemben is rendelkezésre áll négy darab lehajtható ülés. A kéttónusú műbőrborítással ellátott székek háttámlája hátra dönthető és a biztonság érdekében hárompontos biztonsági övekkel látták el őket (egyedül a lehajtható üléseknél vannak kétpontos biztonsági övek).

A félig alacsony padlós kialakítás miatt a busz értelemszerűen nem rendelkezik csomagtérrel, de az első és a második ajtó között egy-egy kalaptartó polcon helyezhetik el a fedélzeten az utazók a kisebb táskáikat vagy kabátjaikat. Az utastér felszereltsége természetesen nagyban függ a megrendelő igényeitől, de egy fullosabb Lion’s Intercity akár olyan komfortnövelő tényezőket is tartalmazhat, mint az egyénileg szabályozható levegőbefúvás az ülések felett, az olvasólámpa, vagy éppen a szélesebb, színes utastájékoztató monitorok. A hazai MAN képviselet szerint ugyanakkor egyre több üzemeltető kéri az USB-töltőpontokat is, így a Lion’s Intercitynél minden üléspárnál rendelkezésre állhat egy-egy ilyen USB-csatlakozó.

Vigyáz az utasokra

Az MAN Lion’s Intercity LE utasterét igényes és praktikus megoldások jellemzik. A leszállásjelzőket például elég csak megérinteni ahhoz, hogy kigyulladjon a leszállási szándékot jelző tábla. Ilyen gombok nemcsak a kapaszkodókon, de például az idősek vagy a mozgássérültek számára fenntartott helyeken is megtalálhatók. Az MAN újdonsága akár légkondicionáló nélkül, elhúzható ablakokkal is kérhető, de a klímás változattal határozottan jobban járhatnak az utasok. A busz légkondicionáló készüléke ugyanis egy levegőminőség-érzékelővel (AQS) van ellátva, amely automatikusan belső keringetésre kapcsol abban az esetben, ha a külső levegő szennyezett.

A vezetőteret a végig alacsony padlós buszokhoz képest jelentősen, 120 milliméterrel megemelték, így a buszvezető az utasok szemmagasságában ülhet. A tolatókamerát, vagy a második ajtó fölött elhelyezett kamera képét megjelenítő színes kijelző az A-oszlopra került, közvetlenül a visszapillantó mellé. A VDV-szabványnak megfelelő műszerfal a Lion’s Cityből származik: kezelőszerveit három zónára osztva helyezték el, függően attól, milyen gyakran használt kapcsolókról van szó. Ennek megfelelően jobb kéz felől például az ajtónyitó gombok, bal kéz felől pedig a belső világítással kapcsolatos gombok kaptak helyet. Az optimális üléspozícióra épülő jobb ergonómia érdekében a vezetőülés vízszintes állíthatósága 50 milliméterrel nagyobb, mint az MAN Lion’s Intercitynél. Az ideális vezetési pozíció beállításáért a műszerfal a kormánykerékkel szinkronban is állítható +/- 1100 milliméterrel, illetve 20 fokos dőlésszögben. Természetesen a sofőrnek sem kell lemondania ezen a buszon az elektronikus kütyük töltéséről, a sofőrülés mellett egy USB-töltő, valamint egy szivargyújtó is rendelkezésre áll.

Hibrid hajtás

Nemcsak a műszerfal, hanem az új Lion’s Intercity LE hajtására szolgáló erőforrás ugyancsak ismerős lehet az MAN városi buszaiból. A D1556 LOH dízelmotor családot ugyanis eredetileg a Lion’s City buszoknál alkalmazták. A jövendőbeli megrendelők 280 (206 kW), 330 (243 kW) vagy 360 (265 kW) lóerős erőforrásokkal választhatják az elővárosi modellt. A 9 literes, hathengeres erőforrások maximális nyomatékteljesítménye 1200-1600 Nm között mozog. Jó hír lehet a jövendőbeli üzemeltetőknek, hogy ezek az erőforrások 80-470 ezer kilométeres olajcsere-periódussal rendelkeznek, így az MAN szerint hozzájárulhatnak az alacsony birtoklási költség (TCO) eléréséhez. A kisebb károsanyag-kibocsátás érdekében akár hidrogénezett növényi olajból (HVO) vagy szintetikus üzemanyaggal (XtL) is üzemeltethetők. 2023-tól pedig az MAN ennél a típusnál elérhetővé teszi a már ismert és bevált saját fejlesztésű EfficientHybrid rendszerét, amely egy 12 kW teljesítményű indítógenerátort, valamint egy, a tetőre helyezett 40 Wh-os UltraCap akkumulátort a regeneratív fékezésből származó energia eltárolására.

A Fóton bemutatkozó Intercity LE még csak az első fecske, ahogy mondani szokás, hiszen később további modellváltozatok követhetik. Az újdonság jelenleg kétféle hosszúságban elérhető: az Intercity LE 12-es kiadás 12,44 méter, míg az Intercity LE 13-as elnevezésű variáns 13,14 méteres hosszúságban gördül le a gyártósorról 2022 elejétől. Az MAN ugyanakkor városi kivitelű változatokkal is tervezi bővíteni a kínálatot, ám ezek a helyközivel megegyező hosszúságú, ámde városi utasforgalomra szánt belső elrendezéssel és ülésekkel felszerelt változatok 2023 elején kerülhetnek gyártásba. 2024-ben pedig két darab 14,96 méter hosszú Lion’s Intercity LE 14-es modellváltozattal bővülhet a kínálat.

Az évtized közepére összesen hatféle variánsban készülhet a Lion’s Intercity LE és várhatóan végleg nyugdíjazni fogja az MAN Lion’s Cityből kialakított elővárosi/helyközi autóbuszait (City Ü A20, City LE, City LE/Ü). Az MAN újdonságát több hazai üzemeltető is teszteli, így a napokban még biztosan feltűnhet hazánk útjain.