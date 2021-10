38 évvel ezelőtt mutatkozott be az Észak-Amerikai piacra szánt Volvo nyerges vontató, a Big Boss 2, vagyis a Volvo White Integral Sleeper. Nevéből adódóan ennél a csőrősnél a hálófülke a teherautó kabinjának szerves része volt, tehát nem egyfajta toldásként tették hozzá a gyárban. Miután 1983-ban bemutatták, kisebbfajta szóháború alakult ki a másik versenytárssal, a Freightlinerrel, ami a saját FLD fülkéjére és ezt az elnevezést használta. Mai szemmel nézve ez furcsának tűnhet, de akkoriban a marketingesek fontosnak tartották, hogy ezen vitatkozzanak.

Persze, mindez a lényegen nem változtat, a Volvo újdonsága akkor új mércét állított fel a dizájnban az észak-amerikai csőrősök terén. A White Integral Sleeper ugyanis áramvonalas motorháztetővel rendelkezett, amelynél a hűtő 15,24 centiméterrel alacsonyabban helyezkedett el a szélvédő alsó pereméhez képest. És legalább ugyanennyivel keskenyebb is volt az Integral Sleeper motorházteteje, ami jelentős mértékben javította a csőrős légellenállási mutatóit.

A kényelem terén az Integral Sleeper kategória első volt, hiszen a sofőrágy vastag szövésű függönyökkel biztosította a teljes nyugalmat a sofőr számára, az ágy alatt pedig csomagtároló helyek is voltak, csak úgy mint korunk európai nyergesvontatóinál. A szürke kárpitborítások pedig a maga idejében egész jól passzoltak a fahatású műszerfalhoz.

A nyerges hajtásáról a Cummins 14 literes, hathengeres Formula 350 típusú, intercooleres motorja gondoskodott, amelyhez az Eaton Fuller 13 sebességes automataváltója csatlakozott. A nyergesből nem spórolták ki a vasat, ugyanis össztömege majdnem elérte a 15 tonnát. A jármű ugyanakkor a félpóttal és a rakománnyal együtt elboldogult a 38 tonnás össztömeggel is. A White Integral Sleeper lett később minden távolsági Volvo csőrősnek az alapja és később belőle fejlesztették ki a jóval tágasabb, otthonosabb VNL szériát is. Az Integral Sleeper kabin elnevezés még a ’90-es évek végén is használatban volt, amikor a Volvo bemutatta 770-es országúti csőrőst, amiben már társalkodó, hálóhely, hűtőszekrény, akasztós ruhásszekrény, CD-lejátszó és mikro is volt.

Vagyis egyre több luxust és kényelmet próbáltak megkínálni, hogy lépést tartsanak a versenytársakkal. Ez ma sincs másképp, ennek köszönhetően még ma is gyönyörű csőrősök járják Észak-Amerika útjait.