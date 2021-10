Az elektromos csuklós buszok egyelőre nem számítanak gyakori látványnak Magyarországon, éppen ezért még kisebbfajta szenzáció, hogy Zalaegerszegen nemrég egy BYD K11U típusú autóbusz állhatott forgalomba. A 18,25 méter hosszú autóbusz tesztelési céllal érkezett a megyeszékhelyre és az utasok bő két hétig ingyen utazhatnak vele. Ilyenek már forgalomban vannak többek között Finnországban, Izraelben és Norvégiában is.

A három ajtós csuklós autóbusz teljes hosszában alacsony padlós, utasterét teljes mértékben a városi közlekedés kívánalmainak megfelelően alakították ki. Éppen ezért a második ajtónál két babakocsi, vagy kerekes szék elhelyezésére is lehetőség van. A mérnökök a gyors utasforgalom érdekében a harmadik ajtóval szemben is nagyobb szabad területet alakítottak ki. Ennek ellenére a járművön még így sem kevés, mintegy 36 ülőhely áll rendelkezésre. A BYD csuklós hajtásáról két darab, összesen 408 lóerő teljesítményű (300 kW) kerékagymotor gondoskodik, amelyekben van annyi szufla, hogy akár 15%-os emelkedőn is fel tudja magát küzdeni a 28,5 tonnás össztömeggel rendelkező autóbusz.

A BYD KU11-es villanybusz utasere az első ajtótól fotózva. (Kattints a képre és galéria nyílik!)

Az autóbuszt elsőként a soproni utazóközönség próbálhatta ki, és a zalaegerszegi teszt után novemberben Székesfehérváron, illetve Szolnokon lehet még utazni idén. A négyállomásos hazai tesztkörút a Zöld Busz Mintaprogramban valósulhat meg a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség mintegy 4,5 millió forintos támogatásával. Bár a programban egyelőre nem lehet támogatást igényelni csuklós autóbuszok beszerzésére, ez később változhat, amennyiben kedvező tapasztalatokra tesznek szert a csuklós e-buszokkal.

Annyi bizonyos, hogy Zalaegerszegen a Volánbusz pályázatának jóvoltából 11 darab elektromos busz állhat forgalomba. A város ugyanakkor célul tűzte ki, hogy 2030-ra “zöld megyeszékhellyé” válik, éppen ezért elektromos töltők, napelemparkok és kerékpárutak építését tervezik.