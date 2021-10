Miután a Modulo M168D csuklós története vakvágányra futott, úgy tűnt, hogy sokáig nem lesz csuklós busza a hazai busziparnak. Aztán jött a buszgyártásban idehaza már nagy tapasztalattal rendelkező Credobus és bemutatta az Econell 18 Nextet, amely meglehetősen vidám és optimista jószág, hiszen sárga színben bújt elő.

Az autóbuszt állami támogatás nélkül, teljes egészében saját forrásból fejlesztette ki a Kravtex-Kühne Csoport, amely az 51. Autóbusz Szakértői Tanácskozáson rántotta le a leplet a 18.170 mm hosszú, M3/II kategóriás, részben alacsony padlós autóbuszról. A jármű fejlesztését Szombath Imre főkonstruktőr, a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. kutatás-fejlesztési vezérigazgató-helyettese vezette, a dizájnja pedig ahhoz a Tóth János köthető, aki korábban a látványos megjelenésű NABI Siriust is megálmodta.

Az Econell 18 Next megalkotásánál a tervezők szakítottak a 22,5 colos kerékméretű buszok szerkezeti kötöttségeivel. Ennek köszönhetően egy olyan busz született meg, amely kis méretű kerékjáratokkal, alacsony dobogókkal rendelkezik. A kisebb, 19,5 colos kerekek mindhárom tengelynél történő alkalmazása jelentős súlycsökkentést eredményezett a normál kerekű buszokhoz képest. A jármű saját tömege ugyanis a szokásos 17-18 tonna helyett mindössze 14 tonna. A legalább 3 tonnával alacsonyabb saját tömeg és az ebből következő alacsonyabb fogyasztás miatt új Econell 18 Next kategóriája legkedvezőbb üzemanyag-felhasználású és legalacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású dízel csuklós busza lehet. A gyártó szerint a modell 15 százalékkal fogyaszt kevesebbet a versenytársak hasonló kvalitású modelljeihez képest, ami évente 10 ezer kilogrammos szén-dioxid-megtakarítást jelent buszonként.

A tömegcsökkentés és downsizing az európai buszgyártók egyik meghatározó fejlesztési iránya. Többek között cseh, holland és lengyel gyártók is folyamatosan bővítik 19,5 colos kerekekkel szerelt autóbuszaik választékát. Ugyanakkor a Credobus az első, amely a megfelelő főegységek – például a Rába-komponensek felhasználásával, a Kühne által gyártott „B” futómű – birtokában meg tudta építeni ezt a lényegesen könnyebb csuklós buszt.

Izgalmas formaterv

Az Econell 18 Next kontrasztos-geometrikus designja különleges esztétikai élményt nyújt. A homlok- és hátfalon megjelenő, karakteres X-motívum összhangban van az új generációra utaló Next típusjelzéssel. A sarkok hangsúlyozása, és a kontrasztos fényezés mellett az új megjelenés tovább örökít olyan jellegzetes formai megoldásokat, mint a három részre tagolt sisaklemez, vagy a logót magába foglaló, sokak által képletesen csak „bajusznak” nevezett díszítő elem. Újdonság a busz oldalának felső részére szerelt burkolatrendszer és a magasított csuklóharmonika. Az integrált tetőkialakítás a klímaegységeket és a vészkijáratokat eltakarva egyöntetűnek láttatja a busz felső síkját. A jövőben megjelenő elektromos hajtású Credobus modelleken a nagyfeszültségű rendszer komponenseit is hasonló megoldás fogja takarni.