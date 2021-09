Kedden ünnepélyes keretek között bemutatták a hazai fejlesztésű és gyártású autóbuszcsalád legújabb tagját, a Reform 600 IC-t. Nevéből adódóan az Inter Traction Electrics újdonsága egy városközi, vagyis intercity felhasználásra szánt változat. Ez ugyanúgy Mercedes-Benz alvázra készül, mint a 2017-ben bemutatott Reform 500 LE vagy a 2018-ban színre lépő Reform 501LE helyközi autóbusz. Az OC 500 RF típusú alváz a Mercedes-Benz spanyolországi üzeméből érkezett Debrecenbe, ahol a magyar szakemberek felépítették rá a karosszériát, illetve kialakították az utasterét.

A most bemutatott újdonság főkonstruktőre ezúttal is az a Kozák Péter volt, aki számtalan prémium minőségű és kialakítású Ikarus EAG modell tervezésében részt vett. Ő ismeri és érti, mire van szüksége egy utasnak és képes ezt mindig a lehető legmodernebb formába csomagolni. Az új Reform 600IC a már korábban bemutatott két másik autóbuszra jellemző dizájnjegyeket viseli magán. Megjelenése sallangmentes, letisztult és elegáns. Ugyanúgy elképzelhető egy állami vállalat flottájában igáslóként, mint egy magántulajdonú társaságnál a kínai beutazó turisták szállítására. A háromágú csillag csak plusz adalék az elején, aminek nemcsak az üzemeltetők, hanem az utasok is örülhetnek, mondván, bevált technikára és kiterjedt szervizháttérrel rendelkező márkára bízhatják magukat.

A jármű több mint 60 százaléka magyar hozzáadott értékkel rendelkezik. Hazai beszállítóink még az alapanyagokat is nagy számban Magyarországon állítják elő. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a beszállítók kiválasztásakor igyekeztünk a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe venni, éppen ezért mi már csak olyan cégekkel dolgozunk, akik olyan csomagolóanyagokat használnak, amelyek teljes mértékben újrahasznosíthatók. De fontos megjegyezni, hogy a Reform 600IC valamennyi anyaga újrahasznosítható, mivel számunkra kiemelt jelentőséggel bír a körforgásos gazdaság feltételeinek megteremtése” – hívta fel a figyelmet a bemutatón Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A Reform 600IC-t a Nagyerdei Stadionnál mutatták be.

Elegáns és informatív

Az aranyszínű Reform 600IC 13.160 milliméter hosszú, 2.550 milliméter széles és 3.456 milliméter magas karosszériával rendelkezik. Ebbe a magasságba a légkondi is beleértendő, ami egyébként optikailag nagyon szépen belesimul a jármű elejébe. Első ránézésre az ember hirtelen fel sem fogja, hogy valóban van ilyen berendezése. Az autóbusz Continental 295/80 R22,5 méretű abroncsokon gurul, megjelenését még elegánsabbá teszik az Alcoa Dura Bright keréktárcsák. Ennél a busznál rendesen adnak az utasok tájékoztatására, hiszen rögtön az első ajtó mögött, az övvonal alatt egy hatalmas mátrix kijelzőt helyeztek el, de a szélvédő felső pereme alatt is van egy jókora színes kijelző, ami megmutatja az utazni vágyóknak, merre megy az autóbusz.

Az utasok fel- és leszállását két darab kifelé nyíló, egyszárnyú lengőajtó biztosítja, amelyek idehaza készülnek. Mindkét ajtónál széles lépcsők állnak rendelkezésre és a tervezők gondoltak az idősebbre is, mert mindkét ajtónál hosszabb, rozsdamentes acélból készült kapaszkodókat helyeztek el, amelyek segítik a biztonságos le- és felszállást. Az utastérben két-két sorban összesen 58 ülőhely áll rendelkezésre (ha valaki kicsit nagyobb lábtérrel szeretné a buszt, akkor 3 ülőhelyről le kell mondani), a Kiel Ligero 1000 típusú utasülések mindegyikét hárompontos biztonsági övvel szerelik. Érdekesség, hogy bár ezeket az üléseket regionális felhasználásra tervezték, valamennyi dönthető támlás, még a hátsó üléssorban is. A fellépő magasság véleményem szerint nem túl nagy, a padló 380 mm magasan van, ez meglehetősen könnyen és gyorsan abszolválható.

Harmonikus utastér

Az utastérbe lépve kellemes érzése támad az embernek a Reform 600IC által nyújtott vizuális élménynek köszönhetően, ami a “harmónia” szóval jellemezhető leginkább. Az ülések krém-, az oldalburkolatok vanília-, a plafon takarólemezei pedig törtfehér színűek. Emellett számtalan, a busz külső fényezésével harmonizáló aranyszínű dekorelemmel találkozhatunk. A fahatású csúszásmentesített műanyagpadló elegáns, prémiumhatást kelt. Mennyivel jobb, mint a szürke műanyagpadló, amin “végigcsoszog” az ember, ha felszáll korunk valamelyik intercity buszára. A Reform 600IC utastere nemcsak esztétikus, hanem tágas is. Nincsenek a plafonról levezetett kapaszkodók, igaz, túlságosan nincs is rájuk szükség, mivel ilyen buszon nem szabad menet közben állni a hatályos előírások szerint. Az utastér kellemesen világos: egyfelől a hegesztett rozsdamentes acélból készült vázszerkezetbe kifejezetten nagy, kétrétegű és hőszigetelt üvegeket tettek be mindkét oldalt, másfelől pedig full LED-világítást alkalmaztak a fedélzeten, aminek része az indirekt terem- és az indirekt járóközi világítás is.

A Reform 600IC izgalmas fejlesztést kínál az utasok számára. Ez nem más, mint az ülések háttámláján elhelyezett multimedia konzol, ami elsőre csak egy dizájnelemnek tűnik, de jóval többet tud annál. Az integrált egységben érintőkapcsolós LED-olvasólámpa, okostelefon-tartó konzol, USB-aljzat, vezeték nélküli töltő, illetve vezeték nélküli leszállásjelző gomb is megtalálható. Az Y-, Z-generáció tagjai tehát mindent megkapnak itt egy csomagban, ami szem-szájnak ingere. Természetesen a vezeték nélküli internet az utastér teljes egészében elérhető és használható. Menet közben az utasok az első utasülések fölött elhelyezett 29 colos színes TFT-monitorokon követhetik nyomon a várható megállókat. Bár az ülések fölött vannak kalaptartók, a fedélzeten utazók a jármű padlója alatt található 5,1 m³-es csomagtartóban helyezhetik el a nagyobb poggyászaikat.

100 millió forintos támogatást nyújt az Inter Traction Electrics Kft. A távolsági autóbusz bemutatóján Kossa György bejelentette, hogy az ITK-csoport 100 millió forint értékű támogatást nyújt a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány, a Debreceni Egyetem és a Debreceni Szakképzési Centrum számára. Ennek keretében két Mercedes-Benz önjáró alvázat és egy Mercedes-Benz személyautót adományoznak az intézményeknek, amelyek az egyetemen és a szakképzési centrumban folytatott képzésnek és szakképzésnek a színvonalát növelhetik. Az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a jövőbe történő befektetés évek óta kiemelt prioritásként van jelen a cégcsoport hosszútávú stratégiájában. Éppen ezért aktív szerepet vállalnak a hazai – azon belül is a debreceni régióban tanuló – műszaki szakemberek képzésében. A duális képzés keretében eddig összesen mintegy 200 fő, az iskolarendszeren kívüli képzésben pedig további közel 500 fő vett részt oktatási programjaikban, töltötte gyakorlatát vagy dolgozott tanulás mellett az ITK Holdingnál. Ösztöndíj programjukban 10 egyetemi hallgatót támogatnak és további 15 jövendőbeli mérnököt segítenek tanulmányaiban.

Tetszetős és praktikus munkahely

A vezető munkahelye komfortos és attraktív. A hatalmas szélvédővel, a nagy vezetőoldali ablakkal, valamint a teli üveges első ajtóval sikerült minimálisra csökkenteni a holttereket. A világosbarna burkolattal rendelkező műszerfal könnyen áttekinthető és tetszetős. Többek között pohártartó, aprótartó, valamint egy tollak, ceruzák tárolására alkalmas kis polcocska is van rajta. A műszerfal jobb oldalán az ajtók kezelésére szolgáló gombok, valamint egy színes kijelző kapott helyet, amin megjeleníthető a tolatókamera, az első vagy hátsó ajtónál elhelyezett belső kamera, vagy az infotainment rendszer képe. Bal oldalon pedig a külső-belső világítással, illetve a hajtáslánccal kapcsolatos gombok találhatók. A műszeregység mechanikus, de ezen eleve így érkezik a Mercedes-Benz spanyolországi gyárából, idővel talán ennek a helyét is átveszi egy digitális kijelző.

A vezetőülés légrugós és karfás, no meg persze elforgatható az automataváltó karral együtt. Ilyet utoljára azt hiszem, egy Volvo buszban láttam. De ami ennél is fontosabb, hogy első blikkre kényelmesnek és komfortosnak tűnik, ráadásul masszázsfunkcióval is rendelkezik, ami kifejezetten jól jöhet a hosszú utak során.

Erős motor

A Reform 600IC hajtásáról 354 lóerős (260 kW) teljesítményű, 1400 Nm nyomatékú, Euro VI-os károsanyag-kibocsátási normáknak megfelelő OM 936 típusú dízelmotor gondoskodik, amihez GO 250-8 típusú, 8+R fokozatú automataváltó csatlakozik. A jármű végsebessége 100 km/óra, elektronikusan korlátozva. „Azt gondolom, hogy ezzel a teljesítménnyel messzemenően meg tud felelni az intercity buszok előtt álló kihívásoknak, legyen szó hazai vagy külföldi felhasználásról, hogy kényelmesen, pontosan oda lehessen érni arra az állomásra, amit megterveztünk” – hangsúlyozta Kossa György.

A vezetéstámogató rendszerek plusz beszerelésére, mókolására nem volt szükség, ugyanis az alváz műszaki kialakítása már eleve tartalmazza a Mercedes-Benz autóbuszain megszokott járműbiztonsági és menetstabilizációs rendszereket. Ezek közé tartozik az ABS/ASR, az elektronikus menetstabilizáló, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer, valamint a vészfékasszisztens. Ami “pluszban” megtalálható a járművön, az az ITK Csoport által fejlesztett és beszerelt távoli fedélzeti diagnosztikai rendszer, amely üzemelési, működési adatokat szolgáltatva lehetővé teszi a járművek távoli ellenőrzését, emellett valós idejű térképes információt is kaphatunk az autóbusz aktuális tartózkodási helyéről.

Összegzés

A Reform 600IC több mint ígéretes intercity busz, amelyet simán oda lehet állítani egy nyugati gyártmányú társa mellé. Mivel elsőre csak a Merci-logót lehet rajta kiszúrni, ezért sokan azt gondolhatják, hogy ezt a buszt teljes mértékben a Mercedes-Benz gyártotta. Ha így folytatja az ITE, akkor a legigényesebb karosszálók között fogják számon tartani. A debreceni fejlesztésű és gyártású városi és helyközi buszok idehaza már bizonyítottak, ezúttal viszont a 600IC-n a sor, bízunk benne, hogy hamarosan élesben is tesztelni fogják itthon az ITE újdonságát.