A közlekedési vállalat flottakezelő társasága, a Volán Buszpark még 2021 áprilisában írt ki közbeszerzési eljárást összesen 79+8 darab helyközi kivitelű jármű beszerzésére. Ennek eredményeként a Kravtex 55 darab Credobus Inovell 12, az Omnibus Hungária pedig 32 darab Mercedes-Benz Intouro M típusú járművet szállíthat le a Volánbusz számára.

A Mosonmagyaróváron és Győrött gyártott Credobus Inovell 12 (felső kép) már jól ismert típusnak számít a Volánbusz flottájában, ugyanis közel ezer ilyen autóbusz közlekedik az állami közlekedési vállalatnál. A kéttengelyes, szóló kivitelű, Euro VId környezetvédelmi besorolású motorral közlekedő járművek 73 fő egyidejű szállítására alkalmasak (5 fő/m2 állóhely-kihasználással számolva). Utasterüket légkondicionáló berendezéssel, fedélzeti utastájékoztató rendszerrel, valamint USB-töltőpontokkal is felszerelik. A Kravtex az 50 darabos alapmennyiséget, illetve az 5 darabos opciós mennyiséget már szeptember-október folyamán átadja a közlekedési társaságnak.

A Volánbusz buszparkja mindemellett vadonatúj Mercedes-Benz Intouro M típusú buszokkal gazdagodhat. Ezek, hazánkban először, a 2022 elejétől életbe lépő Euro VIe környezetvédelmi besorolásnak megfelelő dízelmotorral kerülnek majd átadásra. Az Inovellekhez hasonlóan ezek is 73 fő szállítására alkalmasak, utasterükben vírusellenes aktív szénszűrővel ellátott légkondicionáló berendezés, kamerarendszer, utastájékoztató rendszer és USB-töltőpontok is vannak. Az új Intouro M intercity autóbuszok a legfejlettebb vészfékasszisztens rendszerrel, az Active Brake Assist 5-tel felszerelve kerülnek forgalomba, amely kategóriájában világelsőként a Mercedes-Benz Intouro típuscsaládban mutatkozik be. Ez a vezetéstámogató biztonsági rendszer már a gyalogos és kerékpáros közlekedőket is érzékeli, és szükség esetén akár vészfékezéssel igyekszik elkerülni az álló vagy mozgó személyekkel, akadályokkal történő ütközést. Az új törökországi összeszerelésű Mercik fél éven belül érkezhetnek a Volánbuszhoz.

Az érkező autóbuszok – az elmúlt évek legnagyobb volumenű járműbeszerzésének részeként – kiemelkedő szerepet játszanak a vidéki autóbusz-közlekedés megújításában. A falvakban, zsáktelepüléseken élők számára gyakran az egyetlen közlekedési lehetőséget jelentik járataink, amelyek 3146 helység lakói számára teszik lehetővé az egyre kényelmesebb utazást. A most beszerzett járművek normál padlós kialakításának köszönhetően a hosszabb utaknál elengedhetetlen poggyásztér is utasaink rendelkezésére áll. A forgalomba álló 87 darab, összesen csaknem 5,4 milliárd forint értékű új autóbusznak köszönhetően ugyanennyi koros, 16-26 év közötti buszt tudunk lecserélni” – hangsúlyozta Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója.

A Volánbusz 2018 óta tartó flottamegújítási programjának eredményeként idén év végig 1700 korszerű jármű áll forgalomba Magyarország útjain, jövőre pedig közel 800 járművet tervez beszerezni a társaság.