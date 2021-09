A tét a Révész Racing és Kiss Norbi számára nem kisebb volt, mint megőrizni az első helyet összetettben. Ehhez természetesen futamgyőzelmekre és dobogós helyezésekre van szükség. A magyar istálló ezúttal is mindent megtett a sikerek érdekében. Már rögtön az első szabadedzésen jól teljesített Kiss Norbi és az időmérőn is kellően gyors volt, hiszen nem akadt nála gyorsabb versenyző. A magyar pilóta azonban három rajtrácsos büntetést kapott, mert a bírák szerint akadályozta a gyors körén Sascha Lenz-et, ezért az első futamon csak a negyedik helyről indulhatott.

Kiss Norbi számára nem maradhatott más cél, mint legalább dobogón végezni. Már rögtön az első kör nagyon izgalmasan alakult, mert a magyar versenyzőnek egyszerre két riválisa mellé sikerült bebújnia, majd pillanatok alatt túljutott Lenzen. Az első négy versenykamion azonban végig szorosan tapadt egymásra és bár Kiss Norbi kitartóan próbálkozott, végül Hahn és Albacete mögött harmadikként intette le az első futamon a kockás zászló.

A fordított rajtrácsos verseny előtt leszakadt az ég, ezért nem csak a pálya, a rajt is csúszott. Norbi a hatodik helyről vághatott neki a második futamnak szombaton. A magyar pilótának rövid időn belül sikerült feljönnie az ötödik helyre, de nem elégedett meg ezzel. A hatodik körben már Andersont is lehagyta és Lenz nyomába eredt, a nyolcadik körben pedig már őrajta is túljutott. Nem maradt más hátra, mint az élen versenyző Adam Lacko, akit először kívülről akart támadni, de elsőre nem jött össze. Az utolsó körben viszont egy remek manőverrel sikerült lehagyni a cseh versenyzőt, így a második versenyt Kiss Norbi nyerte.

A vasárnap is jól indult a Révész Racing számára, mivel a szombathelyi pilóta megnyerte az időmérőt, ezért a harmadik futamon az élről rajtolhatott. A vizes pálya miatt most is sárga zászlós indulás volt, de Kiss Norbi továbbra is az élen haladhatott, mögötte a Sascha Lenz és Jochen Hahn haladt. A távolság egyre nagyobbá vált Balu és üldözői között, Lenz kettő, Hahn pedig három másodpercre szakadt le. Végül a részben felszáradó pályán Kiss Norbi 5 másodperces előnnyel nyert, az idei szezonban immár nyolcadik sikerét ünnepelhette!

A fordított rajtrácsos, utolsó futamon Kiss Norbi a nyolcadik helyről indulhatott, de már az első körben bravúros előzéseket mutatott be, így feljöhetett a hatodik helyre. Az élen egykori csapattársa, André Kursim autózott, aki a harmadik helyről küzdötte fel magát. A magyar pilóta remekül bújt be Halm mellé, és már két kör után az ötödik volt. Ettől kezdve Lackot és Lenzet üldözte, többször is próbálkozott, de nem sikerült megelőzni őket, így az ötödik helyen zárt a Révész Racing versenyzője, értékes pontokat szerezve. A futamot végül André Kursim nyerte.

Ez egy jó hétvége volt, a csapat remek munkát végzett. Kicsit sajnáltam, hogy szombaton nem indulhattam az élről a büntetés miatt, de a vasárnap ilyen szempontból jobban sikerült. Ismét megszereztem az első rajthelyet, de az első futam elég nehéz volt a nedves körülmények miatt, ám újból sikerült győzni. A vasárnapi második verseny nagyon kemény volt, remélem a közönség is élvezte a manővereket! Vezetjük az összetettet, elégedett vagyok” – mondta Kiss Norbi a versenyek után.

Összetettben Kiss Norbinak 175 pontja van, mögötte Sascha Lenz 149, Adam Lacko 146 ponttal áll. A Kamion Európa-Bajnokság küzdelmei most hétvégén a spanyolországi Jaramában folytadónak.