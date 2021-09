A Révész Racing és Kiss Norbi számára remekül sikerült a legutóbbi belgiumi versenyhétvége, dacára a büntetésnek és a motorcserének, ezért a kétszeres Európa-bajnok magyar pilóta jelenleg a maga 127 pontjával a tabella élén áll összetettben. Üldözője, a cseh egyszeres Európa-bajnok Adam Lacko 113 ponttal követi őt a második helyen. Az idei szezon egyik nagy esélyesének tartott Sascha Lenz pedig a harmadik helyre csúszott vissza 109 ponttal.

A legendás Le Mans-i Bugatti versenypálya 11 kanyarból áll és több gyors szakasz is van, ami jelentős mértékben igénybe veheti a versenygépek motorjait. Ugyanakkor lassú technikás részekkel is rendelkezik, ahol hideg fejjel kell gondolkodni, hogy megvalósíthatók legyenek az előzések. Érdekesség, hogy Kiss Norbi utoljára két évvel ezelőtt versenyzett ezen a pályán, mert a tavalyi szezonban nem rendeztek itt versenyt. 2019-ben a magyar pilóta még a Tankpool24 színeiben, egy Mercedes-Benz versenykamionnal állt rajthoz. Futamgyőzelmet viszont utoljára 2017-ben sikerült itt elérni, de végre itt a lehetőség a Révész Racing előtt, hogy a francia versenypályán is letegye a névjegyét.

Szombat délelőtt a szabadedzésekkel telik, 12:55-től pedig kezdetét veszi az időmérő edzés, majd 15:25-től elstartol az első futam. A fordított rajtrácsos verseny pedig 18:15-kor fog kezdődni. Vasárnap 14:40-kor és 17:25-kor rajtolhat el a harmadik és a negyedik futam. A Révész Racing saját facebook oldalán ezúttal is élőben fogja közvetíteni a futamokat, de a FIA ETRC saját weboldalán is követhető lesz élőben a verseny.

Mivel a kamion-EB sorozatból a franciaországi verseny után már csak két helyszín – Jarama és Misano – következik, így Kiss Norbi szempontjából kulcsfontosságú lesz a mostani végeredmény. Le Mans után egyből Spanyolországba utazik majd a mezőny, október 2-3-án ugyanis már ott rendeznek futamokat, majd Olaszországban, október 17-én zárul az Európa-bajnokság.