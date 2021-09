Szerdán átadták a Nikola Motor Company új európai gyárát, amelyet az Iveco ulmi üzemének területén hoztak létre (azért itt, mert mindkettőnek a CNH Industrial az anyacége). A létesítményben első körben az Egyesült Államokba szánt – Iveco S-Way fülkés – Nikola Tre BEV elektromos nyerges vontatók készülnek majd 2022-től. Ezt követően, várhatóan 2023-tól pedig a szintén az S-Way fülkéjével szerelt hidrogén üzemanyagcellás Nikola Tre FCEV szériagyártása kezdődhet meg Ulmban.

A Nikola nyerges vontatók gyártására szánt létesítmény 50 ezer négyzetméteres és ennek az alapterületnek nagyjából a felén található fedett üzemegység. Az üzem munkáját 160 beszállító segíti és a gyár jelenleg évente – egy műszakkal számolva – 1000 nyerges vontató legyártására alkalmas. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint eleinte hetente egy Nikola Tre fogja elhagyni a gyárat, később pedig naponta egy. “Minden iparági és pandémiával kapcsolatos kihívás ellenére hihetetlen jó érzés itt állni és azt mondani, hogy a terveinknek megfelelően sikerült átadnunk a gyárat” – hangsúlyozta Gerrit Marx, a CNH Industrial haszon- és speciális járművekért felelős részlegének vezetője.

Az eseményen a sorozatgyártásra szánt Nikola Tre BEV modellt is bemutatták. Ez egy regionális, vagy távolsági áruszállításra alkalmas nyerges vontató, amelyet 753 kWh összteljesítményű akkumulátorcsomaggal látnak el, így egy feltöltéssel 563 kilométert is meg lehet vele tenni a gyártó tájékoztatása szerint. Akkumulátorai gyorstöltéssel akár 2 óra alatt teljesen feltölthetők. Bár a másik újdonság, a Tre FCEV sorozatgyártása csak később indul, már most ígéretesnek tűnik, hiszen azzal egy feltöltéssel jóval nagyobb, akár 800 kilométeres hatótáv is elérhető, igaz, cserébe el kell fogadni, hogy a fülke mögé egy jókora szekrény kerül, amely magában foglalja a hidrogén felhasználásához szükséges üzemanyagcella rendszert. A Nikola Tre BEV és a FCEV hajtásáról ugyanaz a 645 lóerős villanymotor fog gondoskodni.

Az első akkumulátortechnológiás Nikola Tre nyerges vontatók várhatóan az Egyesült Államokban állnak forgalomba, de a sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a hamburgi kikötővel megállapodást kötöttek 25 darab Nikola Tre BEV tesztjéről, így várhatóan Németország lehet az első ország Európában, ahol forgalomba állhatnak a piac eddigi legnagyobb hatótávját ígérő tisztán elektromos nyerges vontatói.