A szombati nap nagyon jól indult a magyar csapat számára, mert Baluval, a piros MAN versenykamionnal sikerült megszerezni a pole-pozíciót, így Kiss Norbi rögtön az első helyről indulhatott az első futamon. A kiváló rajt után a szombathelyi pilóta úgy ment, mint az ágyúgolyó, és végül sima rajt-cél győzelmet aratott. A fordított rajtrácsos szabály miatt a kétszeres Európa-bajnok versenyzőnek a második futamon a nyolcadik helyről kellett rajtolnia. És itt kezdődtek a bonyodalmak, mert a rajt előtt eleredt az eső, így gyorsan át kellett hangolniuk Balut az esős körülményekre.

“Aztán a sárga zászlós rajt után nagy csatába keveredtem Jamie Andersonnal és Sascha Lenzzel, és sehogyan sem tudtam jól kijönni belőle, mert Jamie Anderson nagyon agresszív volt és minden lehetőséget kihasznált, hogy beszúrjon mellém, vagy hogy meglökjön. És több alkalommal is satufékezett előttem, ezért sajnos megütöttem a versenykamion elejét” – jegyezte meg Kiss Norbi a szombati második futammal kapcsolatban.

Emiatt elkezdett folyni a hűtővíz az MAN-ből és a futam végére elég alaposan túl is melegedett a motor. Kiss Norbi végül a nyolcadik helyen futott be, míg az első helyet a cseh Adam Lacko szerezte meg. Szombat este azonban kiderült, hogy tönkrement a motor, ezért a Révész Racing csapata egy éjszakát töltött azzal, hogy kicserélje azt egy másikra, hogy Kiss Norbi folytatni tudja a versenyt. „Az új motor szerintem jobb, mint a régi, pedig papíron gyengébbnek számít az előzőnél. Szerencsére ez a gyakorlatban nem jelentkezett, sőt a vasárnapi időmérőn még 5-6 másodperccel jobban is tudtam menni, mint szombaton” – árulta el a versenyző.

Aztán jött a hidegzuhany, mert Kiss Norbiék a vasárnapi első időmérő után megszegték a Parc fermé szabályt, vagyis még nem lett volna szabad hozzányúlniuk a versenykamionhoz, de ők idő előtt elkezdték megtölteni vízzel, ezért törölték a Révész Racing eredményét és a magyar pilóta csak az utolsó, 16. helyről indulhatott a harmadik futamon. Dacára annak, hogy Kiss Norbi úgy indult, hogy az egész mezőny előtte volt, sikeresen felküzdötte magát a negyedik, pontszerző helyre. Ez azért is volt siker, mert Kiss Norbi nagy riválisának, Sascha Lenznek nem sikerült jól a futam, ő csak a 9. helyen ért be, az első helyet pedig Jochen Hahn gyűjtötte be.

A zárófutamon Kiss Norbi az ötödik helyről indulhatott és két kör után az élre ugorhatott. A Révész Racing pilótája Adam Lacko és Teo Calvet előtt ért be a célba. A magyarok tehát dacára a szombati balszerencsétlenségeknek sikeresen növelték előnyüket a bajnokságban, hiszen míg Zolderbe 3 pont előnnyel érkeztek, addig a belga versenyhétvége után már 14 pontra nőtt a különbség a magyar versenyző (127 pont) és az őt üldöző Adam Lacko (113 pont) között. A nagy rivális, Sascha Lenz azonban továbbra is versenyben van, mivel összetettben 109 pont látható jelenleg a neve mellett.

Kiss Norbi tehát vezeti a bajnokságot és így a szezonfélidőben a Kamion Európa-bajnokság egyik esélyese. Már csak egy kérdés maradt: miért nem közvetíti senki idehaza a sorozatot? A FIA ETRC küzdelmei szeptember 25-26. között folytatódnak Franciaországban.