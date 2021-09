Alan Murchison egy Michelin-csillagos skót séf, aki Angliában él, de jelenleg a Canyon/SRAM UCI női versenybiciklis csapat világkörüli turnéjának megvalósításában segédkezik. Éppen ezért szüksége volt egy professzionális furgonra, amely nemcsak a különféle holmik szállítására alkalmas, hanem adott esetben még főzni is lehet benne.

“Ahhoz, hogy támogatni tudjam a profi sportolókat a megfelelő étrend összeállításával, egy olyan furgonra volt szükségem, amit hosszútávú utazásokra is igénybe lehet venni. És ahol bőséges tároló helyek állnak rendelkezésre, na meg ahol legalább egy dupla eszpresszót is le lehet főzni”– jegyezte meg Murchison, aki végül egy átalakított VW Transporter 6.1-es személyében lelt rá a tökéletes furgonra. A járművet teljes egészében a séf igényeinek megfelelően rendezte be és öltöztette fel a brit CJL Leisure Vehicles, ennek köszönhetően már a fényezése alapján is jól azonosíthatóvá vált a furgon.

Fedélzetén egy La Marzocco Linea Mini kávéfőzővel, valamint egy gázfőzőlappal és mosogatóval ellátott minikonyha pult is helyet kapott számtalan tárolórekesszel. A hátsó traktusban csak két ülőhely van, de a dupla eszpresszókat akkor lehet kiélvezni igazán, ha az ember egy nagyot is nyújtózhat közben. A furgon lehető legkényelmesebb pontja minden bizonnyal a tetőn van, ott ugyanis egy kihajtható sátor és matrac várja a megpihenni vágyókat. A csomagtartó ugyan nem nagy, de egy kerékpár és néhány versenycucc bőven elfér benne. Ami ennél is fontosabb, hogy vízhatlan borítást kapott.

A fedélzeten használt elektromos gépek, így például a kávéfőző, a kávédaráló és a minihűtő működtetéséhez 350 wattos napelemmel, két darab AGM-akkumulátorral és egy 3000 wattos inverterrel is ellátták a Transportert. A jármű megjelenése pedig önmagáért beszél: a “Performance chef” feliratnak köszönhetően könnyedén megtalálhatják az élsportolók Alan Murchison-t, ha esetleg egy erős feketére vagy néhány Michelin-csillagos fogásra lenne szükségük.