A Webastót eddig főként utastéri klímák, illetve fűtési rendszerekről volt ismert, de a jelek szerint ez most megváltozhat. A lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid (NMC) akkumulátorokból összesen 10 darabot lehet az e-Kent C autóbuszba beszerelni. Így az energiatároló egységek maximális kapacitása eléri a 350 kWh-t. Az akkumulátor modulok főként a tetőn, kisebb részük pedig a jármű farában helyezkedik el, így megfelelő stabilitást ad a kanyarokban a legalább 100 fő szállítására alkalmas autóbusznak. A teljesen alacsonypadlós autóbusz magassága azonban az akkumulátorok miatt eléri a 3,45 métert.

Az új török villanybusz egy feltöltéssel nagyjából 300 kilométert tud megtenni a gyártó által kommunikált adatok szerint. Akkumulátorai 4 óra alatt tölthetők fel 100 százalékosra és élettartamukat tekintve 10 évre, vagy 3000 töltési ciklusra vannak hitelesítve. “A Webastótól érkező akkumulátorok lehetővé teszik, hogy jó esélyekkel induljunk az európai tendereken. Bár az Otokar immáron 12 éve piacvezető gyártónak számít Törökországban, a világ 50 országában vagyunk jelen és rengeteg buszunk közlekedik Európában is” – hangsúlyozta az új busz kapcsán Erdal Usta, az Otokar műszaki vezetője. Hozzátette: az új autóbusszal összesen egymillió kilométert tettek meg különböző éghajlati viszonyok között, hogy fény derüljön arra, hogy a hűtő-fűtő rendszerek képesek-e kellően helyt állni a különféle időjárási viszonyok között, illetve, hogy bírja-e a karosszéria az akkumulátorok miatt rá nehezedő plusz terhelést.

A jármű hajtásáról 462 lóerő (340 kW) maximális teljesítményű villanymotor gondoskodik, amely a német Voith gyártmánya. A folyadékhűtéses IPSM-villanymotor a második tengely elé, középre kerül beépítésre. A mindössze 295 kilogrammos villanymotor 3100 newtonméteres nyomaték leadására képes. Az Otokar e-Kent C már sorozatgyártásban van és várhatóan egy tesztkörútnak köszönhetően Európa több nagyvárosában is feltűnhet. A Webasto és a török cég közötti együttműködés tovább fog bővülni, így a jövőben más Otokar buszok is Webasto akkumulátorokkal készülhetnek.

A Kent C nemcsak elektromos, hanem dízel, illetve CNG-üzemű változatban is készül, de a török gyártó úgy számol, hogy a jövőben városi buszok terén az akkumulátor-technológiás megoldás válik dominánssá.