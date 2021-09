Folyás nem csak a második világháborús templomromjáról, hanem az általában évente megrendezendő Ikarus és Veteránjármű találkozójáról is ismert. A rendezvény tavaly elmaradt a pandémia miatt, de idén végre sikerült összerántani a poszt szocialista gyártmányok, valamint az Ikarus-buszok iránt érdeklődő látogatókat az M3-as autópályától nem messze található község halastavánál.

A folyási fesztiválok mindig képviselnek egyfajta hozzáadott pluszt más veteránjármű találkozókhoz képest: a rendezvény egyszerre vegyíti a majális, a kemping és retró hangulatot, mindamellett rendkívül családias is. Többségben valóban a veteránjárművesek vannak, legyen szó buszokról, teherautókról, vagy személyautókról. És a fesztivál területe nincs tele árusítóstandokkal. Természetesen modelles standok itt is akadnak, illetve eredeti alkatrészeket, korabeli relikviákat is lehet vásárolni, a fesztivál területén nem adnak teret a bóvlinak. Itt tényleg a közösen töltött idő és a szebbnél-szebb járműcsodák számítanak. Egyes nosztalgiabuszokat pedig utasként is ki lehet próbálni.

Az idei fesztivál szinte minden téren tartogatott egy-két meglepetést. A templomrom körül – amely hagyományosan a tűzoltóautók és a teherautók helye – ezúttal számtalan ZiL-teherautó volt látható, köztük egy hot-roddá átalakított változat is, amelyre nagyon sokan voltak kíváncsiak. A teherautók között megtalálható volt az Ikarus 526-os alumíniumkarosszériás modell is, de a korábbi évektől eltérően nem Rába, hanem IFA W50-es tűzoltóautók emelték a fesztivál fényét.

Természetesen szombaton a buszok voltak többségben, így a teljesség igénye nélkül a látogatók olyan ritkaságokat is megtekinthettek, mint az Avia-alvázas, lakóbusszá átalakított Ikarus 553-as, a Miskolci Tömegközlekedési Vállalat 1959-es gyártású, ülőkalauzos Ikarus 31-ese, vagy éppen a Rigában, majd Kaposvárott közlekedő, 2002-ben gyártott Ikarus E94F típusú autóbusz. A fesztiválon részt vevő járművekről a lenti galériában tekinthető meg egy válogatás.