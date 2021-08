“Ez meg mi?” – tennénk fel a kérdést, ha egyszer szembe jönne velünk az a teherautó, amelynek tesztelését nemrég kezdték meg az Egyesült Királyságban, Nuneatonban található Horiba Mira tesztpályán. A kéttengelyes járművön csak egy síkplató van, fülkéje pedig leginkább a munkagépekére hajaz. Lökhárítója nincs, csak két láma díszeleg az elején. A furcsa kinézető teherautó nem más, mint a Volta Trucks önjáró alváza, amelyre ideiglenes fülkét építettek, hogy nagy sebességnél megvédje a sofőrt a menetszéltől. A szériagyártású Volta teherautók természetesen nem így fognak kinézni. A tisztán elektromos alváz tesztelésére azért van szükség, mert ez jelenti a következő állomást a városi használatra szánt, sorozatgyártású Volta Zero teherautó kifejlesztéséhez.

A Volta Zero tesztelésének kezdete fontos mérföldkő számunkra a sorozatgyártáshoz vezető úton és rendkívül izgalmas időszak számunkra, valamint az ügyfeleink számára. Ahhoz, hogy eljussunk ide, mindössze nyolc hónapra volt szükségünk, ami jól mutatja milyen elszánt csapatunk van. Mi teljes erőbedobással azon dolgozunk, hogy lehetővé tegyük a zéró emissziós, tisztán elektromos teherautók gyors piaci bevezetését, mert az ügyfeleink szeretnék minél hamarabb átvenni első járműveiket. Természetesen a szükséges fejlesztési fázisokat nem lehet kikerülni, éppen ezért most a prototípus tesztelésén van a hangsúly, a sorozatgyártás pedig legkésőbb jövő év végén elkezdődhet” – hangsúlyozta Ian Collins, a Volta Trucks termékmenedzsere.

A Volta Zero önjáró alváza hátsókerék hajtású, ide építették ugyanis a Bosch fejlesztését, az eAxle-t, amely egy olyan kompakt egység, ami magában foglalja az elektromotort, a vezérlő elektronikát, valamint a Meritor gyártmányú sebességváltót. A működéshez szükséges áram tárolásáról lítiumion akkumulátor gondoskodik, amely nem mellesleg a Proterra gyártmánya. Érdekesség, hogy az energiatároló egységeket gyártó cég is belevágott korábban az elektromos teherautók fejlesztésébe. Így született meg korábban a Proterra MT50e, amely egy feltöltéssel 200 kilométert tud megtenni.

A Volta Zero önjáró alvázára több hónapos tesztelés vár, de várhatóan ez idő alatt újabb prototípusokat fognak építeni, amelyeket különböző időjárási körülmények között fognak kipróbálni. Ennek során a Volta Zero teherautókat elviszik az Északi sarkkörhöz is, hogy bebizonyosodjon, hogy bírja a hajtáslánc a zord időjárást. A tesztelés következő fázisában pedig előre kiválasztott partnerekhez kerülnek a Volta Zero prototípusok, hogy a cég a mindennapi áruszállítási feladatok teljesítése közben is tesztelheti újdonságait. A Volta Zero teherautót 2019-ben mutatták be és alapvetően a brit piacra szánták, de a cég most már több európai piacra is betörne vele.

Kezdetben Nagy-Britannia volt a célállomás, mert London ugyanis 2024-től már csak olyan teherautókat engedne be a területére, amelyek legalább három csillagot kaptak a TFL új, 12 tonna feletti teherautókra vonatkozó előírásai szerint (Direct Vision Standard). A szabályozás célja, hogy az üzemeltetők olyan teherautókat használjanak, amelyeknél kamerák nélkül is jó kilátás nyílik az útra és a jármű környezetére, hogy minimálisra csökkentsék a holttereket, valamint a biciklisekkel és a gyalogosokkal történő baleseteket.

A Volta Zero-ból várhatóan nemcsak 16, hanem 21, illetve 12 tonnás változat is fog készülni. A svéd startup úgy számol, hogy 2025-re a sorozatgyártás éves darabszáma elérheti a 27 ezer teherautót. A Volta szerint a következő években jelentősen meg fog nőni az igény az e-teherautókra, mivel London és Párizs is a dízel üzemű járművek behajtásának korlátozásáról döntött.