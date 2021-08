Amikor több száz, szívdöglesztőbbnél szívdöglesztőbb King of the Road – köztük sok Scania V8 és Volvo FH – végigvonul Hajdúszoboszlón, az az élmény leírhatatlan. A féltve őrzött, csinosítgatott teherautók láttán még a laikus is megérti, milyen szenvedély és a hivatás iránt érzett alázat fogja össze a kamionos közösséget, akik a fuvarozói szereplőkkel együtt nap mint nap azon dolgoznak, hogy mindig legyen áru a boltok polcain. Tavaly több mint 400 nyerges vontató vett részt a hajdúszoboszlói kamionos találkozó nyitó felvonulásán. Várakozások szerint ezt a számot idén sikerül túlszárnyalni.

A régió és kamionos közösség egyik leglátványosabb eseménye ugyanis jubilál, hiszen idén tizedik alkalommal rendezik meg a találkozót a népszerű fürdővárosban. A rendezvény pénteken kezdődik és vasárnap délutánig fog tartani. A tervek szerint az eseményt a hagyományokhoz hűen idén is a kamionos felvonulással nyitják meg este 7 órakor, amelynek során Hajdúszoboszló főutcáján és a repülőtér között gurulnak végig a szebbnél szebb kamionok. Ez általában legalább másfél-két órát vesz igénybe, így aki szereti, az sokáig legeltetheti a szemét a karácsonyfaként világító nyerges vontatókon.

Az idei résztvevők között akadnak 500 lóerő feletti nyergesek is. Legalábbis erre lehet következtetni a versenykiírásból. Vasárnap ugyanis gyorsulási versenyre is sor kerül majd, ahol külön kategóriában mérkőznek meg egymással a 440 lóerő alatti, 440-500 lóerő közötti és az 500 lóerő fölötti motorral szerelt King of the Roadok. Az érdeklődők emellett olyan látványos produkciókon vehetnek részt, mint a kamionhúzó verseny, a kipufogó-hangnyomás mérés, illetve a kamionos lassulási verseny.

A rendezvény helyszínéül idén is a hajdúszoboszlói repülőtér szolgál, így a statikus programok nagy része a fürdő szomszédságában található területen lesz megtekinthető. A kamionos gyorsulási versenyt ugyanakkor majd a Debreceni úton lehet megtekinteni. A rendezvény az érdeklődők számára teljesen ingyenes (csak a rendezvényen részt vevő kamionosoknak kell úgynevezett regisztrációs díjat fizetni).