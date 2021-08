Kamionokat szerető körökben a 770S, meg úgy a V8-as motorral szerelt Scania nem igazán szorul bemutatásra, de azt fontos megjegyezni, hogy jelenleg ez a modell a csúcstartó a Volvo és a Scania versenyében. A két svéd gyártó hazájukban belement egy küzdelembe, hogy ki tud erősebb kamiont építeni. Ezt nemcsak presztízsből tehetik meg, hanem azért is, mert igazából náluk – illetve tágabb értelemben véve Skandináviában – kellenek az erős motorok a nagyobb megengedett szerelvényhossz, valamint a rönkszállító és egyéb felhasználási területekre szánt kamionok miatt.

5 éves dizájn

Furcsa belegondolni, de a Scania 770S kabinja lényegében a legrégebbi fülkének számít a piacon, ha azt vesszük, hogy az elmúlt néhány évben a márka valamennyi versenytársa, így Volvo, a Mercedes-Benz, az MAN, a DAF és a Ford Otosoan is mutatott be felfrissített, vagy teljesen új tervezésű kabint. Az S-szériáról még 2016-ban rántották le a leplet, amikor bevezették a jelenleg is használt új dizájnt. Az új modellcsalád lényegében a korábbi R-széria helyébe lépett és a Scania kínálatában belül jelenleg az S-széria jelenti a top kategóriát. Nemrég hazánkban járt egy 6×2-es hajtásképletű, merev felépítményű változat, amelyhez egy bogis, kéttengelyes szerelvényt csatlakoztattak, hogy meglegyen a közel 40 tonnás össztömeg. Ez egy V8-as motorral szerelt Scaniának tulajdonképpen gyerekjátéknak tekinthető, hiszen ezeket az erőforrásukat jóval nagyobb, akár 60 tonnás össztömegű igénybevételre tervezték.

A márka rajongóinak feltűnhet, hogy más Scania teherautókkal szemben egy kicsit szokatlan a modellhez tartozó típusszám. A svéd gyártó általában a teherautók megkülönböztetésénél előre veszi a fülke jelölést és utána következik a lóerő. Az S-széria eredetileg ezzel a logikával, az S730-as típusszámmal gördült ki a világot jelentő deszkákra az öt évvel ezelőtti svédországi bemutatón. 2019-ben aztán a Scania megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel, hogy a legendás S-osztály örökségét szem előtt tartva módosítja a típusszámozást mégpedig oly módon, hogy az S betű ezentúl a motor lóerejét jelölő szám mögé kerül. 2020-ban pedig bemutatták a 770 lóerős V8-ast, amivel egyrészt megelőzték a Volvót a legerősebb motorok csatájában, másfelől pedig megszületett a 770S.

Jól áll neki ez a fényezés.

Erősebb motor

Az említett teljesítményverseny során a Scania átalakította a meglévő motorját. Az egyik legfontosabb, hogy bizonyos alkatrészek elhagyása és egyszerűsítése nyomán sikerült 75 kilogrammal csökkenteni a V8-as blokk tömegét a korábbihoz képest. Persze önmagában ez nem kell a teljesítményszint növeléséhez. Ugyanakkor a fejlesztések során egyrészt csökkentették a motorok belső súrlódását, korszerűsítették a turbófeltöltőt, nagyobb sűrítési arányokat és fejlettebb kipufogógáz-utánkezelő rendszereket, valamint új motorvezérlő rendszert (EMS) alkalmaztak.

A 770 lóerős motornál még ennél is tovább mentek, ugyanis ennél a blokknál golyóscsapágyas, fix geometriájú turbófeltöltőt építettek be a hagyományos siklócsapágyas helyett, ami jobb gázreakciókat tesz lehetővé. A korábbi 730 lóerős maximális teljesítmény meghaladása érdekében szükség volt még számos alkatrész finomítására és megerősítésére is, ideértve a dugattyúkat, a gyűrűket, a hengerfejet és a szelepeket. Ennek köszönhetően a mérnökök megnövelhették a sűrítési és az égési arányt, javítva ezzel a gázolaj-felhasználás hatékonyságát. Végül, de nem utolsósorban új sebességváltót is fejlesztettek a V8-as blokkokhoz G33 néven. Ennek köszönhetően az új V8-asnál akár 3 százalékkal kisebb üzemanyag-felhasználás érhető el, de a teljes hajtáslánc esetében akár 6 százalékkal kisebb lehet az étvágya. Ha azt vesszük, hogy egy távolsági áruszállításban használt nyerges vontató évente legalább 150 ezer kilométert megy, akkor ez 3-4 ezer literes megtakarítást jelenthet.

Tágas fülke

Természetesen ezek a változások nem befolyásolták a külső-belső megjelenést, így a legújabb 770S sem a dizájn, sem a komfort terén nem változott. Vagy, ha igen, akkor maximum előnyére. A jármű fülkéje továbbra is 2 méteres belmagasságot kínál, a teljesen sík padlónak köszönhetően pedig nagyon kényelmesen lehet mozogni a fülkében. A 2 600 milliméteres kabinhossz lehetővé teszi 2176 mm hosszú sofőrágy beépítését, de a hátfalból kihajtható felső ágyon is végig tud nyúlni egy közel két méter magas gépkocsivezető (1940 mm), ha esetleg „négykezesben” használják a V8-ast.

Szó, ami szó, bár az európai utakra a 770S nyergesek feleslegesen erősek, ettől függetlenül az S-széria a Scania kínálatában kiemelkedő kényelmet és komfortot kínál. Az utasülése 90 fokban befordítható a fülke közepe felé, így kellemes társalkodórész alakítható ki. Emlékeim szerint ez eddig nem volt opció, viszont nagyon hasznos megoldás, főleg, ha van egy síkképcsöves televízió a fülke falán, mint a tesztjármű esetében, mert így az utasülésből is lehet tévézni. Sőt, az utasülés előtt lévő kisasztalka kihajtásával egészen kényelmes élettér hozható létre. Egyáltalán nem mindegy, milyen körülmények között tölti az ember a pihenőidőt, kompon, vagy vonaton utazik.

A komfortot olyan további kiegészítők növelik, mint a nagy tárolókapacitás a személyes holmiknak, valamint a beépített kávéfőző és mikrohullámú sütő. A sofőr munkáját pedig olyan fejlesztések segítik, mint az infotainment-rendszer képernyőjén megjelenő GPS, az állóklíma. A vezetőtér kellően ergonomikus, a kormánykeréktől jobbra két pohártartó, a középső konzolban pedig kihúzható fiókok állnak rendelkezésre. Nem kell sokat nyújtózkodni ahhoz, ha az ember gyorsan a helyére akar tenni valamit, legyen szó egy fontos iratról vagy füzetről.

Vezetés

A tesztút alatt a Biatorbágy és Székesfehérvár déli része közötti távot tettem meg a 770S-sel oda-vissza, gyér autópálya-forgalom mellett. Sajnos az M7-es ezen része nem igazán bővelkedik szintkülönbségekben, de így is feltűnő volt, hogy a jármű erőlködés nélkül küzdötte le a gravitációt azon a néhány kevés emelkedőn, ami szembejött. A teljes terhelést csak kis sebességnél lehetett érezni, és mivel a motor a maximális 3700 Nm-es nyomatékot alacsony, mindössze 1450 percenkénti fordulatszámon adja le, ezért a motor meglehetősen csendesen dolgozik. Menet közben semmi mást nem lehet hallani a V8 halk duruzsolása mellett, mint a visszapillantók enyhe süvítését. A rugózása kiemelkedő, gyakorlatilag alig érzi meg a kátyúkat és az esetleges egyenetlenségeknél inkább kellemesen emelkedik le-föl a fülke. Az ember gyomra mégsem liftezik a 770S-ben, mert összességében feszes és jól hangolt a rugózása.

A sofőr munkáját olyan fejlesztések segítik, mint az aktív sávtartó rendszer, amely a sáv elhagyása esetén vizuálisan és akusztikusan is figyelmezteti a sofőrt, és ha az nem reagál, akkor a rendszer finom kormánymozdulatokkal visszavezeti a teherautót a sávba. A közel kétórás teszt alatt megtett 108 kilométeres távon ugyanakkor 32,4 l/100 km-es fogyasztási értéket produkált a 770S, ami talán egy picit felette van annak, mint amit a hazai fuvarozók elfogadhatónak tartanak.

A V8-as motorral szerelt Scaniának nem feltétlenül az autópályás nemzetközi áruszállításban, hanem a túlméretes szállítmányok, vagy a farönk, illetve betonelemeket szállító kamionok esetén van létjogosultsága. A 770S ettől függetlenül egy igazi jelenség, hiszen a legnagyobb és legerősebb motorral szerelt teherautóról beszélhetünk a személyében, ami talán nem tűnik el az alternatív hajtáslánccal szerelt kamionok előretörésével és még sokáig itt marad velünk. Szerintem senki sem szeretné, ha a V8-ak eltűnnének, mert ők jelentik a kamionozást a köbön.