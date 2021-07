Időről időre érdekes, magyar gyártmányú buszok kerülnek fel az internetre. Most éppen egy midibuszon van a reflektorfény, amit egy ukrán hirdető töltött fel az Autoline.info oldalra. A hirdetésben szereplő, részben alacsonypadlós S91-es midibuszt 2012-ben, vagyis közel 10 éve szerelték össze Győrött, illetve Pécsújhelyen a norvég RSA részére. “Abban az évben öt darab norvég, illetve két darab svéd igényeknek megfelelő autóbuszt adtunk át. Ezek a kocsik azonban eredetileg kék színben gördültek ki a gyárkapun” – árulta el a Vezess érdeklődésére Adamis Gábor, a néhai Ikarus vezérigazgató-helyettese és a Webasto Hungaria Kft. korábbi ügyvezető igazgatója, aki most már az Ikarus-örökség ápolásának szenteli nyugdíjas éveit.

Mint ismeretes, az S91-es modellnek (ami az Ikarus EAG E91-es midibusz utódjának tekinthető) ő volt az atyja, éppen ezért a 2008-ban bemutatott midibusz típusbizonyítványába is a Webasto márkanév került be. A hirdetésben szereplő S91-es Rába B115.50-174 típusú alvázra készült, hajtásáról 218 lóerős, Euro5-ös kibocsátású, Mercedes-Benz OM904LA típusú dízelmotor gondoskodik. Bár a járművön sem kívül, sem belül nincs Ikarusra utaló logó, mégis Ikarusként hirdetik. Persze ahogyan az előbb utaltunk rá, ez nem áll messze a valóságtól: az S91-es formaterve Fodor Lóránthoz, az Ikarus korábbi formatervezőjéhez kötődik, sőt a modell összeszerelését is volt mátyásföldi dolgozók végezték.

Az ukrán hirdetésben nemcsak az az érdekes, hogy immáron “volánsárga” színben pompázik az autóbusz, hanem az is, hogy az elérhető adatok szerint mindössze 334 kilométer van benne. “Ez nyilván lehetetlen, mert az RSA rendelésére készített buszok lábon mentek ki Norvégiába, ami legalább 1500 kilométert jelent. Szóval elképzelhető, hogy az S91-es túl van az egymillió kilométeren, ebben az esetben 9 év alatt napi 300-310 kilométert kellett vele megtenni” – jegyezte meg Adamis Gábor. De az sem teljesen kizárható, hogy visszatekerték.

Ahhoz azonban kétség sem fér, hogy a képek alapján kiváló állapotnak örvend. Sehol egy rozsdafolt és az ablakok is karcmentesek. Az utastér sem tűnik viseletesnek, az ülések kárpitjai nincsenek szétkoptatva, a dobogók gumiszegélyei is épek. A képeket elnézve az ember csak még jobban elbizonytalanodik, tényleg egy 9 éves buszról van szó? Mindez nem a véletlen műve, a magyar szakemberek nagyon jól összerakták ezt az autóbuszt, így hát nem csoda, ha ennyi évesen is patikaállapotban van. Az sem mellékes, hogy valószínűleg az eddigi tulajdonosai is nagyon jól vigyáztak a kis S91-esre.

A midibuszt most bruttó 25 580 euróért, vagyis átszámítva közel 9,2 millió forintért árulják az ukrajnai Berekában. Reméljük, hogy jó kezekbe kerül!