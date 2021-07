Eddig csak a zárt furgon, valamint a fülke-alvázas kivitelű, hátsókerékhajtású Sprintereknél volt elérhető a négyhengeres OM 654-es dízelmotor. A német márka közölte, hogy ezentúl a Sprinter valamennyi modellváltozata rendelhető lesz az erőteljes és hatékony erőforrással. A leendő megrendelők így várhatóan már idén ősztől kérhetik ezt a motort, függetlenül attól, hogy a Sprinter építőipari teherautóként, személyszállító kisbuszként vagy lakóautóként szolgál.

Emellett nemcsak a hátsókerék-hajtású, hanem az első- és az összkerékhajtású változatoknál is kérhető lesz ez az erőforrás. A Daimler szerint érzékelhető változás lesz, hogy az Euro 6d emissziós normákat teljesítő OM 654-es motor járása jóval kifinomultabb, ennek köszönhetően sokkal csendesebben dolgozik. Az erőforrás négyféle – 114, 150, 170 és 190 lóerős – teljesítményszinten lesz elérhető a választott hajtáslánctól és karosszériától függően. Szintén fontos előrelépés, hogy a kétliteres dízelmotorhoz a hátsókerék-hajtású kivitelek esetén is csatlakoztatható a 9G-Tronic automata váltó, emellett a hatfokozatú kézi váltó is megmarad a kínálatban.

A Sprinter egy ideje elérhető teljesen elektromos változatban is. A tapasztalatok ráadásul azt mutatják, hogy városi használatra ideális furgon lehet. Az eSprinter következő generációját már javában fejleszti a Mercedes-Benz. Az új moduláris koncepcióban elöl kapnak helyet a nagyfeszültségű alkatrészek, az alvázban található az akkumulátor, hátul pedig elektromotor hajtja a kerekeket. Ezzel a 2023 második felétől készülő új eSprinter még szabadabb kialakítást kínál és többféle változatban is elérhető lesz.