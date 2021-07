Egy hónappal ezelőtt mutatták be a DAF legújabb teherautóit a megújult XF-et, valamint a vadonatúj XG és XG+ nyerges vontatókat. Az ilyen nemzetközi bemutatók után általában még nem kevés idő jut el, mire egy-egy újdonság Magyarországra jut. Ha valaki nem szeretné kivárni ezt az időt, akkor akár virtuális módon közelebbről is megismerkedhet a holland gyártó legújabb fülkéivel a DAF új alkalmazásának köszönhetően.

Az applikáció, amely a Google Play és az Apple áruházaiból díjmentesen letölthető számos interaktív funkcióval bír. Segítségével az új generációs XF, XG és XG+ sorozatok minden egyes részlete csupán egyetlen ujjmozdulattal elérhető bármilyen mobileszköz képernyőjén. Az okostelefon vagy táblagép kameráját felhasználva a szoftver bárhová, akár az asztal tetejére, vagy akár a nappali szoba közepére is el tudja helyezni virtuális módon az új tehergépkocsik valamelyikét. Az alkalmazás felhasználója ezután kívül-belül minden szögből szemügyre veheti a tehergépkocsit, és úgy fedezheti fel az összes részletet és funkciót, hogy fel sem kell állnia a székéből.

Az alkalmazásban egy élethű eindhoveni bemutatóterem is megjeleníthető, ahol kiállítások és bemutatók is rendelkezésre állnak. Mintegy kiegészítő funkcióként pedig az új generációs XG és XG+ virtuális tesztvezetésére is be lehet jelentkezni. Az alkalmazás által nyújtott élményt a DAF múzeumban és a virtuális webáruházban tett látogatás teszi még színesebbé.