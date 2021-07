A nagyobb fülkével készülő S-Way megjelenése óta sikert sikerre halmoz. A modell eladásai minden előzetes várakozást felülmúlnak a gyártó szerint, de a típus leginkább a földgázüzemű változattal tudott jelentős bővülést elérni. Az S-Way CNG és LNG üzemű teherautók ugyanis az eladott új járművek több mint negyedét teszik ki Európában. „Szokatlan, hogy egy gyártó már két évvel vadonatúj modellje bevezetését követően jelentős termékfrissítést hajt végre. Pedig pontosan ezt tettük az Iveco S-Way nyerges vontatóval, amivel most már egy következő szintre lépünk, mégpedig olyan mértékű innovációval, ami egyelőre páratlan a piacon” – jegyezte meg a felfrissített S-Way bemutatóján Giuliano Giovannini, az Iveco közép- és nehézkategóriájú termékmenedzsmentjének vezetője.

Az S-Way motorkínálata immáron teljes egészében megfelel a legszigorúbb Euro VI/e károsanyag-kibocsátási normáknak, emellett az S-Way dízelmotorjai már második generációs biodízellel (HVO) is üzemeltethetők. Ennél is nagyobb előrelépés, hogy a Cursor 13-as motorcsalád immáron két új teljesítményű, egy 490 és egy 530 lóerős erőforrással bővült ki. A mérnökök emellett nemcsak a Cursor 13-as, hanem a Cursor 11-es dízelmotorok hatásfokát javították a nagyobb sűrítési aránnyal, valamint az új égésfolyamat-menedzsmenttel. A 13 literes motorokhoz ezentúl egyfokozatú áttételezéssel kialakított hátsó tengelyek párosulnak, amelyek hosszabb, akár 2,31:1 hídáttétellel készülhetnek. Mindez jelentős fordulatszám-csökkenést lehetővé téve gondoskodik a fokozott gazdaságosságról a hosszú távú alkalmazások során.

A mérnökök további lépéseket tettek az S-Way üzemanyag-felhasználásának javítása érdekében. Az egyik ilyen a légkondicionáló berendezés új, Eco üzemmódja, amely kizárja az indokolatlan energiafelvételt, ezáltal csökkenti a jármű gázolaj-felhasználását. Ugyancsak a fogyasztás csökkentése érdekében az A-oszlopokon új, légáramlást javító aerodinamikai burkolatokat alkalmaztak. A mérnökök a CNG és az LNG változatokat sem hagyták érintetlenül, ezek ugyanis már intelligens segédberendezésekkel készülnek. Ezek közé tartozik a lekapcsolható légsűrítő, valamint a kormányrásegítés változó térfogatáramú szivattyúja.

A Volvo Trucks után az Iveco is elérhetővé tette a nyerges vontatójánál a női hangon kommunikáló virtuális hangasszisztenst, amit az S-Way-ben Iveco Driver Palnak neveznek. Ennek lényege, hogy a sofőrök számtalan olyan funkciót kezelhetnek hangutasításokkal, amelyeket korábban csak a multimédia rendszer nyomkodásával lehetett aktiválni, vagy kikapcsolni. Ez nagyban megkönnyíti a munkát, mivel úgy indíthatnak hívásokat, hogy közben egy digitális gombot sem kell megnyomniuk, mivel a Driver Pal elintézi helyettük az adott feladatot, ha ezt kérik tőle. A navigáció, vagy a rádió és zenehallgatás ugyancsak hangutasításokkal kezelhető.

A virtuális asszisztens arra is képes, hogy tanácsokat adjon a járművezető vezetési stílusára vonatkozóan, így segítve az üzemanyag-takarékos és biztonságos vezetést. Talán ennél is fontosabb, hogy az Iveco Driver Pallel a sofőrök kapcsolatba léphetnek a gyári irányítóközponttal, vagy a flottakezelővel, sőt, még akár más járművezetőkkel is cseveghetnek, ha például hasznos közlekedési információt szeretnének megosztani egymással. Végül, de nem utolsósorban az Iveco Driver Pallel lesz aktiválható az assistance szolgáltatás is, feltéve, ha a teherautó elakad, vagy lerobban.