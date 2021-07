Eddig főként vagy startupok, vagy nagy múltra visszatekintő haszonjármű gyártók fejlesztettek elektromos teherautókat. A svéd központú Volta Trucks viszont most olyan alvázat mutatott be, amelyet kifejezetten akkumulátor-technológiás teherautók számára fejlesztettek ki. Vagyis nem egy meglévő dízel változat átalakítása. Ennek azért van jelentősége, mert így megnyílhat az út az elektromos teherautók építésére olyan gyártók előtt is, akik eddig nem rendelkeztek a e-hajtáslánc fejlesztéséhez szükséges tudással. A startup állítása szerint ez a világ első, erre a célra épített elektromos teherautó alváza.

A Volta Trucks újdonságát a 16 tonnás, elsősorban városi áruszállításra szánt disztribúciós teherautókhoz fejlesztették ki. A újdonság hátsókerék hajtású, ide építették ugyanis a Bosch fejlesztését, az eAxle-t, amely egy olyan kompakt egység, ami magában foglalja az elektromotort, a vezérlő elektronikát, valamint a Meritor sebességváltót. A működéshez szükséges áram tárolásáról egy lítiumion akkumulátor gondoskodik, amely nem mellesleg a Proterra gyártmánya. Itt érdemes megjegyezni, hogy az amerikai cég, amelyik eddig buszgyártóként volt ismert, ugyancsak belevágott az elektromos teherautók fejlesztésébe. Így született meg korábban a Proterra MT50e, amely egy feltöltéssel 200 kilométert tud megtenni.

Hogy a Volta Trucks teherautó alváza pontosan mekkora hatótávot fog kínálni, arról egyelőre nincs infó, annyi azonban bizonyos, hogy a sorozatgyártására még várni kell, mivel az várhatóan csak 2022 decemberében indulhat el. A cég ugyanis még szeretné tesztelni az elkészült járóképes alváz prototípust, hogy aztán tovább tökéletesíthesse a szériagyártásig. A Volta Trucks meghatározott partnereknél állítja forgalomba az új alvázzal szerelt elektromos teherautókat, így nem egészen egy év lesz arra, hogy összegyűjtsék a szükséges futásteljesítményt.

A Volta Trucks startup korábban azzal vált ismertté, hogy olyan városi áruszállításra szánt teherautót fejlesztett ki, amely alacsonypadlós fülkével és középre helyezett vezetőállással rendelkezik. A Volta Zero elnevezésű teherautókat már nemcsak Angliában, hanem Németországban is tesztelik.