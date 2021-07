Röviden – MAN eTGE 3.140 Mi ez? Az MAN busz- és teherautó-gyártó elektromos, 3,5 tonnás furgonja, amely lényegében egy Volkswagen eCrafter. Mit tud? Károsanyag-kibocsátás mentesen és csendesen lehet vele elfurikázni árukat A-ból B-be. A menürendszere teljesen magyar, ezért nem kell a kezeléséhez nyelvvizsga. Mibe kerül? Az általunk tesztelt verzió 17 990 000 Ft-ba kerül áfa nélkül. Kinek jó? Mindenkinek, aki elektromos furgonban gondolkodik, hogy búcsút vegyen az olajcserével és egyéb dízelmotorral kapcsolatos hercehurcáknak. Azoknak is ajánlott, akik sokallják a gázolaj árát, mert ez a furgon kb. 1500 forintból megtankolható.

Az MAN elektromos hajtású furgonja, az eTGE gyártása 2018 közepén indult, szinte egy időben a testvérével, a Volkswagen eCrafterrel. A két modell közötti hasonlóság nem a véletlen műve, mert az eTGE lényegében az eCrafter alapjaira épül, ahogy a dízel változat is. A lengyelországi Wrześniában így kétféle márkanév alatt készülhetnek a nagy méretű, 3,5 tonnás elektromos furgonok, amelyek közül egy német rendszámú MAN eTGE 3.140-es járt Magyarországon. A full extrás furgont mi is elvittük egy körre, hogy megismerjük milyen érzés vezetni ezt az elektromos oroszlánt.

Külső

A külső tekintetében nincs meglepetés, hiszen az eTGE a 2016-ban bemutatott új VW Crafter karosszériájával készül. Az egyetlen lényegi eltérés, hogy az orrán nem a “fauvé” logó díszeleg, hanem egy oldalnézeti oroszlán, mivel ez az MAN kabalaállata. Az eTGE egyféle méretben készül, tehát akinek ilyen furgonra fáj a foga, az egy 5,98 méter hosszú és 2,59 méter magas, valamint 2,42 méter széles (tükrökkel) változattal számolhat. Szinte hihetetlen, hogy ez a formaterv már 5 éves, de kár lenne elrontani egy erőltetett facelifttel. Ez a sallangmentes, kissé népautós megjelenés jól azonosíthatóvá tette az eCraftert, és így lényegében az eTGE-t is.

A modell sima fehér fényezésben is tetszetős és modern furgonnak tűnik, amelynek vezetőfülkéjébe széles ajtókon keresztül lehet bejutni. A mindennapi munkavégzést nagyban megkönnyíti a hátsó lökhárító kialakítása, ami széles lépcsőfokként funkcionál a raktérbe történő belépéshez. Hasonló a helyzet az oldalsó ajtónál, ahol a küszöb ugyancsak széles műanyagborítást kapott, így gyorsan és egyszerűen végezhető el a ki- és bepakolás.

Légterelő ívek az eTGE motorháztetején.

Belső

Az eTGE utastere ugyancsak megegyezik a Crafterével, ami egyébként a kategória egyik legjobbjának tekinthető. Ez ugyanis egy olyan tér, amiben jó létezni munkaidőben, hiszen nemcsak praktikus, hanem tágas is. Műszerfala letisztult, könnyen áttekinthető és az ember ezer helyre rejtheti el a különféle holmijait úgy, hogy azok biztosan nem kelnek önálló életet miután elindul vele. A műszerfal tetején mindjárt három nagy fakk van az A4-es méretű dokumentumok, füzetek, vagy esetleg mappák számára.

A műszerfal közepén, a kesztyűtartó fölött egy kisebb párkány is van, amely tökéletesen alkalmas az olyan használati tárgyak elhelyezésére, mint például a szemüvegtartó, vagy a cigisdoboz. A nagyobb méretű üdítős üvegek pedig gond nélkül elrejthetők az ajtózsebekben. A tachográf könnyen hozzáférhető helyen az utasülések előtt lévő kesztyűtartóban kapott helyet. A kényelmesebb ki- és beszállás érdekében az A-oszlopokra plusz kapaszkodókat tettek, a fülke jobb oldalán pedig egy akasztó is van a kabátoknak.

A sofőr dupla karfás és légrugós vezetőülésben végezheti a munkáját. Az üléspozíció magas, így eTGE vezetőüléséből kényelmesen rá lehet látni az orrára, illetve az út közeli részére is. Jól be lehet látni a jármű környezetét, a nagy szélvédő pedig még komfortosabbá teszi az eTGE vezetését.

A fülke hátsó fala mögött 3,45 méter hosszú és 1,86 méter magas raktér áll rendelkezésre, amely a kerékjárati íveknél 1,38 méterre szűkűl, míg az ajtóknál 1,83 méter széles. Ez a 10,7 köbméteres raktér semmivel sem kisebb a dízel változatokhoz képest, ami annak köszönhető, hogy az akksipakkot valóban a raktér padlója alatt helyezték el. A jármű alapsúlya a vezetővel együtt 2,51 tonna, így egy utassal számolva 990 kilogrammos terhelhetőség áll rendelkezésre. Korábban volt szó egy 4,25 tonnás össztömegű változatról is, azonban ezt vagy törölték a tervekből, vagy még nem dobták piacra. Ez viszont akár 1700 kilogrammnyi súlyt is képes lenne elcipelni, tehát később érdemes lehet vele bővíteni a kínálatot.

Technika

Az eCrafterhez hasonlóan az eTGE-t is a Volkswagen eGolf hajtásláncával szerelik: ennek köszönhetően a motorháztető alá 136 lóerős (100 kW) állandó mágneses szinkronmotor került, amely a padló alá szerelt 36 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorcsomagból nyeri az áramot. Az eTGE kormánya mögött ülve, a menetpedál lenyomásával már az első másodpercekben rendelkezésre állna a 290 newtonméteres maximális nyomaték, azonban a furgonban gyorsulásszabályozó is van, pontosan azért, hogy egy ekkora jószággal ne lehessen csak úgy “kilőni” a lámpánál és a hirtelen energiafelvétel a hatótávot is negatív irányban befolyásolná. Az eTGE-vel egy feltöltéssel 110-115 kilométert lehet megtenni (WLTP) a papírforma szerint és maximális sebessége 90 kilométer/óra lehet. Az autó átvételénél 150 km-t mutatott a hatótáv, ami nem is fogyott el olyan gyorsan.

A furgonhoz háromféle töltési lehetőség áll rendelkezésre. Egyik a 7,2 kW teljesítményű fali töltővel történő töltés ami nagyjából 5,5 órát vesz igénybe, vagyis ez inkább egy éjszakai, vagy késő délutáni töltésnek fogható fel, hogy aztán másnak újra hadra fogható legyen az elektromos oroszlán. A másik 40 kW teljesítményű DC-gyorstöltő, amivel 45 perc alatt teljesen feltölthető a jármű akkumulátora. Ez elsősorban azoknak a vállalkozásoknak lehet hasznos, akik többet mennek egy autóval napi 100-115 kilométernél. A harmadik opció kevésbé életszerű, ámde jó, ha van, ugyanis akár 230 voltos CSS töltéssel is visszacsepegtethetők az elektronok a furgon akkumulátor-csomagjába. Ez a művelet azonban kilenc órát vesz igénye, tehát ezt nyugodtan tekinthetjük csak és kizárólag éjszakai töltési opciónak.

Az energiavisszanyerésről az eTGE egyébként külön statisztikát vezet, amit a magyar nyelvű multimedia rendszerben vissza lehet nézni. Sőt, aki szeretné, az ezen a kijelzőn akár a folyamatos energiaáramlás is megtekintheti vezetés közben, csak úgy, mint az elektromos személyautóknál. Ebben a menüben emellett olyan plusz funkciók állnak rendelkezésre, mint töltési manager, amelyek segítségével bekalibrálhatók a furgonba a rendszeres töltések.

Vezetés

Bár normál esetben egy elektromos furgonnal nem az autópályán kezdünk, a sors úgy hozta, hogy ez eTGE-vel főként autópályán, egészen pontosan az M0-on kellett mennem. Az általam elhasznált hatótáv nagy részének pont a sztráda déli szakaszán, Dunaharaszti és Nagytétény között intettem búcsút. Városi forgalomban, a szokásos jövés-menésben viszont egészen szépen tartotta magát és klímázás mellett sokszor 2-3 kilométert is sikerült “visszanyerni” a hatótávból pusztán azzal, hogy energiatakarékosan vezettem, azaz nem nyomtam a padlóig a menetpedált.

Érdekesség, de a rekuperáció erősségén nem lehet állítani az eTGE-ben, csak a szokásos automataváltókhoz hasonlatos váltókar van meg benne D, N, R és P fokozatokkal. Ennek ellenére a fékenergia-visszanyerés rendkívül erős benne. Erre akkor derült fény, mikor ismét visszatértem az M0-ásra, a hírhedt déli szektorban, hogy Nagytétényből haladjak Dunaharaszti felé. Mivel egy átlagos pénteki nap volt, ezért természetesen belecsúsztam egy lassan csordogáló torlódásba, ami egészen Szigetszentmiklósig tartott. Araszolás közben a sok fékezés miatt alig csökkent néhány kilométert a hatótáv, mert a nagy kigurulások miatt folyamatosan sikerült valamit visszatenni az akkumulátorba.

Végeredményben az energiafogyasztása 15,7 kWh/100 km körül alakult, ami kedvezőnek számít egy-két versenytársnál meglévő 20-22 kWh-os fogyasztásához képest. Ez 45 forint / 1 kwH normál áramárral számolva alig több mint 700 forint, ami kevesebb mint két liter gázolaj ára.

Az eTGE vezetési karakterisztikájáról elmondható, hogy dinamikusan gyorsul, de nem arra tervezték, hogy minél gyorsabban elérje vele a százat az ember. A járművel a terebélyes kasztni ellenére könnyű manőverezni és ezáltal parkolni is. Kormányzása lágy, de kellően direkt, így erőkifejtés nélkül hajthatjuk végre a korrekciókat, de nem kell nagy kormánymozdulatokat tenni ahhoz, hogy a kellő mértékben elforduljon a kerék. A tolatást a színes és éjszaka is szép képet adó tolatókamera segíti, képe a műszerfal közepén, a multimédia rendszer kijelzőjén jelenik meg.

Tolatáskor egyébként az eTGE sípolni kezd, hogy így hívja fel magára a figyelmet. Ez hasznos funkció egy telephelyen, vagy a belvárosban, de a kertvárosban élők bizonyára hajat tépnék miatta, ezért ezt ki is lehet kapcsolni. A gyújtás lekapcsolással a furgon elfelejti ezt és legközelebb újra ki kell kapcsolni, ha netalántán ismét olyan helyen akarunk tolatni, ahol nem örülnek a magas frekvencián sípoló hangnak.

Nem mellesleg a ParkPilot asszisztens folyamatosan monitorozza parkoláskor a jármű környezetét, elől, hátul és oldalt, tehát a sofőrnek van egy plusz mankója, amire támaszkodhat, ha minél gyorsabban és egyszerűbben szeretne beállni egy parkolóhelyre legyen szó párhuzamos, vagy merőleges parkolásról. Parkolásnál ugyancsak jól jönnek a széles visszapillantótükrök, amelyeket kis széles spektrumú tükrökkel is felszereltek, hogy a vezető láthassa a hátsó kerekeket is, így elkerülhető a gumiabroncsok megpadkázása egy élesebb szögben történő kanyarodásnál. A járműben számos vezetéstámogató rendszer segíti a sofőrt a napi munkavégzésében, ezek közé tartozik a fáradtságérzékelő, a fényszóró asszisztens és az oldalszél-asszisztens.

Az ütközésre figyelmeztető rendszer is dolgozik benne és beavatkozik ha kell. A teszt alatt megmutatta, mit is tud, ugyanis városi tempónál egy ember keresztben átrohant a furgon előtt, hogy elérjen egy buszt. Az eTGE nem jött zavarba néhány másodperc alatt kezelte a helyzetet. Először nagy sípolás mellett megjelent egy ütközésre figyelmeztető ikon a fedélzeti komputer kijelzőjén, majd a rendszer óvatosan aktiválta az első féket, így az eTGE le tudott annyira lassulni, hogy elkerülje az ütközést. Van még benne sávelhagyásra figyelmeztető rendszer is, de ez kissé szeszélyesnek tűnt számomra, mivel sokszor jól látható felfestéseknél is narancssárgán világított és a teszt alatt inkább kevesebbszer virított zöldben, amikor készen áll arra a rendszer, hogy beavatkozzon a kormányzásba.

Költségek

A tesztünkben szereplő eTGE listaára 17.990.000 Forint, ÁFA nélkül. Mit ad ezért az MAN? A full extrás felszereltségen kívül 8 év, vagy 160 ezer kilométerre vonatkozó akkumulátor-garanciát (ez évi 20 ezer kilométeres futásteljesítményt jelent 8 év alatt) nyújt. Ez elsőre soknak hangzik, de a zöld rendszám miatt járó kedvezményekkel, így zéró gépjárműadóval, a zéró regisztrációs adóval, illetve az esetlegesen adódó ingyenes parkolási lehetőséggel is lehet spórolni. A zöld rendszámos járműveknél nincs cégautó adó sem. Szóval bár az e-furgonoknál jobban bele kell nyúlni a zsebbe, valamit még hoznak is a konyhára és a jelentősen olcsóbb tankolási költségekről még nem is beszéltünk.

A márka modell és vetélytársai – Listaár, forint (ÁFA nélkül) VW eCrafter (136 LE) 15 920 000 Ft Renault Master Z.E. (77 LE) 17 390 000 Ft Mercedes-Benz eSprinter (85LE) 19 800 000 Ft Iveco Daily Electric (109 LE) 25 000 000 Ft

Értékelés

Az MAN eTGE egy három évvel ezelőtti szintet tükröz, éppen ezért van benne egy-két “oldschool” megoldás, ezek közé tartozik, hogy a rögzítő fék még nem elektromos és nem is old ki automatikusan. Elindulás előtt manuálisan kell felengedni, ami kicsit illúzióromboló egy ultramodern e-furgonnál. Ennek ellenére a modell reális alternatíva lehet a dízel üzemű furgonok kiváltására, mert ugyanazt a menetdinamikát nyújtja, mint a hagyományos üzemű társaik, azonban jóval csendesebb és kulturáltabb munkavégzést tesz lehetővé. A fülke és a raktér területén nem nagyon lehetne már hová tökéletesíteni az eTGE-t, így jó ahogy van és a célnak tökéletesen megfelel. Ami mindenképpen előny a versenytársakhoz képest az az, hogy magyar nyelvű a multimédia rendszer és fedélezti komputer, ez pedig nagyban megkönnyíti a felhasználását.

Mellette – Ellene Kényelmes ülés

Magyar nyelvű menü

Kényelmes rugózás

Komfortos vezetési élmény

Tágas, praktikus vezetőfülke Szeszélyes sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

Manuális rögzítőfék (ez az eCrafternél is így van)

Relatíve magas ár

