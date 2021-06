Az Ebayen van aki telefontokot vesz és van aki pedig autóbuszt. Ha valaki szeretne most egy mesés darabhoz hozzájutni, akkor bizony még nem is kell annyira mélyen a zsebébe nyúlnia, ahhoz képest, mennyire jó állapotú Routamester került most eladósorba. Tulajdonosa 14 évig vigyázott rá, de most úgy döntött, hogy megválik tőle. A hirdetés szövege szerint egy korai, RML2364-esről van szó, amelyet 1965-ben gyártottak az Associated Equipment Company (AEC) Southall-i gyárában.

És, ha hinni lehet a hirdetőnek, akkor valóban egy korai példányról van szó, ami manapság már ritkaságszámba megy. A Routemasterek sorozatgyártása ugyanis 1965-ben indult a 8,38 méter hosszú RM-szériával. Bár London többségében ilyen emeletes buszokat rendelt, azért több mint félezer darabot az RML-szériából is gyártottak, mivel ez picivel hosszabb, 9,12 méteres karosszériával rendelkezett, ami plusz nyolc ülőhely kialakítását tette lehetővé. A szóban forgó autóbuszt 1966 januárjában helyezték forgalomba és az első olyan Routemasterek között volt, amelyeket már a JJD—D rendszámmal láttak el.

Jelenlegi tulajdonosa szerint néhány horpadás és karcolás van mindössze rajta, de az autóbusz most is működőképes és nemcsak kívülről, hanem belülről is kiváló állapotnak örvend. Nemcsak a külső piros fényezés, hanem a korabeli londoni Routemasterekre jellemző viszonylatjelzők, táblák és reklámok is épek. Ugyancsak tökéletes állapotban van az alsó és a felső szinten lévő ülések kárpitozása, nincsenek elkoptatott, vagy sérült szövetborítással rendelkező ülések a buszon. Az RML-szériás Routemasteren egyébként rengeteg, mintegy 72 ülőhely található, ebből 32 az alsó szinten, 40 pedig a felső szinten kapott helyet. Az egyetlen szépséghiba, hogy az autóbusz már nem az eredeti AV590-es, 9,6 literes, 115 lóerős dízelmotorral üzemel, helyére ugyanis egy Iveco erőforrás került.

Ezt persze könnyen feledtetheti az a tény, hogy a jármű számtalan filmben feltűnt az elmúlt évtizedekben. Állítólag még a híres brit komikus Dudley Moore is utazott rajta egyik filmjében. Jelenlegi tulajdonosa 31 ezer angol fontot, vagyis átszámítva közel 13 millió forintot kér az autóbuszért. Több, mint valószínű, hogy a pandémia előtt ezért többet kértek volna, így viszont ez mesés ár, egy mesés állapotban lévő buszért. Az utolsó AEC Routemastert pedig már 16 évvel ezelőtt kivonták a forgalomból.