Nem is olyan egyszerű feladat robotautókra bízni a házhoz szállítást: a csomagok átvételének, adminisztrációjának, esetleges visszautasításának és persze szükség esetén kifizetésének egy csomó olyan mozzanata van, amely jelenleg fel sem tűnik az érintetteknek, mert a sofőr – aki rendszerint egyben árumozgatóként, ügyintézőként és kiadóként is dolgozik a kocsin – rutinból, rögtönözve, a címzettel beszélgetve megoldja a helyzetet.

De mi történik akkor, ha nem lesz ott a sofőr, hogy segítsen? Hosszú távon erre keresi a választ a Ford és partnere, a házhoz szállításban nagy gyakorlattal rendelkező Hermés online divatház. Az autó, amit a kísérlethez építettek, valójában nem alkalmas az önvezetésre, még ha úgy is néz ki – a bumszli szenzorok, amik elöl és hátul az autót díszítik, csak a meggyőző megjelenést szolgálják. A sofőr a gyakran alkalmazott módszer szerint egy speciálisan kialakított öltözetben, ülésnek álcázva vezeti a kocsit – a lényeg, hogy nem tud segíteni a csomag átvételében.

Ő nem, de gyalogos futárok igen. A Ford már korábban sikerrel kísérletezett egy olyan hibrid kézbesítési rendszerrel, amelynél a belvárosba tartó járműből futárok vették át a közeli címekre eljuttatandó csomagokat, és gyalogszerrel juttatták el azokat a címzetthez – parkolási, manőverezési gondok nélkül. Most ugyanezek egy speciálisan kialakított okostelefonos kezelőfelület segítségével önállóan férnek hozzá a csomagokhoz – az ő tapasztalataik alapján pedig jöhet majd a következő lépés, amikor a címzettek maguk emelhetik ki az árut a kocsi gyomrából – nagyjából úgy, ahogy a Magyarországon is egyre népszerűbb csomagküldő dobozfalakból már most is tesszük.