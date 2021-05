Az Opel közzétette az első képeket az új Movanóról, ami teljesen új fizimiskát kapott. Mindez annak köszönhető, hogy az új generáció már nem a Renault Master, hanem a Fiat Ducato alapjaira fog épülni. Az tehát nem a véletlen műve, hogy az újdonság leginkább a legnépszerűbb olasz kishaszonjárművel mutat erős hasonlóságot.

A furgon vásárlói négyféle hossz ( L1-4) és háromféle magasság (H1-3) közül választhatnak, ha a Movano prospektusát nézegetik. A raktér méretét illetően pedig 8-17 köbméteres változatok állnak rendelkezésre. A H3, azaz a legmagasabb változat ajtajai 2,03 méteresek, ami kimagaslónak számít ebben a kategóriában. Az össztömeg terén az új variánsok a 2,8-tól egészen a 4 tonnáig terjedő skálát fedik le, a maximális hasznos teherbírás eléri a 2,1 tonnát.

Az alapváltozat háromszemélyes, de a legénységi fülkével (Mixto) akár két üléssor is beférhet, és ebben az esetben összesen 5 fő utazhat a Movanóban. Az új generációs kishaszonjármű ideális alapot jelent a speciális átalakítások számára, ennek megfelelően akár billencses, platós és lakóautós felépítmények is kerülhetnek rá.

Elektromos változat

Az újdonság elektromos változatban is kapható lesz, lényegében az eDucato hajtásával. A Movano – amelynél az “e” betű a neve mögött lesz használatos, ahogyan a Vivaro-e-nél is – 122 lóerős (90 kW) teljesítményű villanymotorral készül, amely 260 Nm-es nyomatékot tud leadni. Végsebessége pedig valamelyest nagyobb lesz a versenytársakénál, ugyanis autópályán akár 110 km/órával is lehet majd vele repeszteni.

A villanymotor a működéshez szükséges áramot a lítiumion akkumulátorcsomagból nyeri, amely lehet 37 kWh, illetve 70 Kwh kapacitású is. A kisebbel 117, a nagyobbal pedig 224 kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel WLTP-ciklus szerint. A jármű akkumulátorait a raktér alá építik, ami azt jelenti, hogy azok nem vesznek el helyet a hasznos raktérfogatból. A megoldás ugyanakkor növeli a furgon kanyar- és szélstabilitását is, ami különösen akkor jön jól, ha valaki teljesen megpakolva furikázik vele. Az e-furgonokhoz hasonlóan a Movano-et is felszerelik a regeneratív fékrendszerrel, ami energiát fejleszt fékezés vagy lassítás során, amit aztán a furgon az akkumulátorokban tárol el.

Népszerű dízelekkel

Az új Movano a korszerű dízelmotorokkal is piacra kerül, a gyártó magas üzemanyag-hatékonysággal és alacsony CO2-kibocsátással jellemzi ezeket, megfelelnek a szigorú Euro 6d kibocsátási normáknak. A 2,2 literes motorok teljesítménye 120 lóerő (88 kW) és 165 lóerő (121 kW) között mozog. Ezen dízelmotorok nyomatéka 300-370 Nm 1500-1750 percenkénti fordulatszám mellett. Valamennyi dízel erőforráshoz manuális sebességváltó csatlakozik.

A sofőr munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint a ráfutásos balesetek megelőzésére kifejlesztett automatikus vészfékasszisztens, a holttérfigyelő, a pótkocsi vontatását segítő asszisztens, illetve a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. Az Opel Connect és a myOpel szolgáltatásokkal pedig a tulajdonosok e-segélyhívó rendszert, valamint valós idejű forgalmi információkat használó navigációs rendszert is használhatnak a Movanóban.

Az új Movano forgalmazásának részletei, így az ára sem ismert, de minden bizonnyal ez hamarosan világossá fog válni a hazai vásárlók előtt.