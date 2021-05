Az országban 36 mérőállomáson és két mobil egységen dolgoznak a Magyar Közút kezelői ellenőrei, akik hatósági jogkörben eljárva a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő járművet visszatarthatják a közlekedésbiztonsági kockázat elhárításáig.

Egy tehergépjármű megengedett legnagyobb tengelyterhelése 11,5 tonna lehet, ezen felül csak engedéllyel, indokolt esetben közlekedhetnek járművek a magyar utakon. Az ellenőrök éves szinten összesen 4 millió tehergépjármű ellenőrzését végzik el és bizony begurulhatnak a mérőállomásra különlegesebb darabok is, mint például tankok, katonai járművek vagy helikoptert szállító tehergépjárművek.

A múlt évben összesen 119.000 engedélyt adott ki a Magyar Közút országosan, beleértve az automata online engedélyezési felületet is, ebből a mérőállomásokon 45.700 darabot állítottak ki a kezelői ellenőrök, melynek 90%-a külföldi jármű. 34.000 olyan járművet ellenőriztek már a mérőállomásokon, melyek engedély nélkül vagy engedélytől eltérően közlekedtek.

Egy kis eltérés is nagy veszélyeket hordozhat magában, ugyanis a túlsúlyos, túlméretes járművek letarolhatnak hidakat, táblákat, és egy megengedettnél nehezebb járműnek a féktávja is sokkal nagyobb, ami hatalmas baleseteket okozhatna, ha nem lenne kontrollálva. Március elsejétől a Büntető Törvénykönyv szerint közfeladatot ellátó személynek minősülnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelői ellenőrei is. Azaz, aki munkájuk során bántalmazza, erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, vagy intézkedésre kényszeríti őket, akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.