Egy év múlva kezdi forgalmazni vadonatúj, eleve elektromos hajtásra tervezett pickupját a Ford. Az F-150 Lightning elődmodelljéből is létezett villanymotoros verzió, az új generációt azonban már eleve úgy fejlesztették, hogy kihasználják a villamos architektúra előnyeit.

Így kaphatott például a motortér helyén egy bődületesen nagy, 400 literes csomagtartót, vagy akár 9600W teljesítményű kimenő tápot. Erről nyakló nélkül (napi 30 kWh teljesítmény-felvétellel számolva) három, gondosan beosztva pedig akár 10 napon át is működtethetjük háztartásunk világítását, fűtését és gépészetét – jó hír ez, ha áramszünetben (vagy természeti katasztrófákban) gazdag környéken élünk.

A szerkezet klasszikus alvázas, de a hátsó felfüggesztés új, független konfigurációjú. Az autó ennek ellenére jól terhelhető, hasznos teherbírása 890 kg, vontatni pedig ötször ennyit képes – mindenütt a maximális értékeket írjuk persze, a tényleges kapacitás a felszereltség és a motorizáció függvényében eltérhet.

Apropó, motor. A képek tanúsága szerint tengelyenként egy-egy villanymotor szolgál az F-150 Lightningban, azaz szériafelszerelés az összkerékhajtás. A kombinált csúcsteljesítmény (571 lóerő) és a maximális forgatónyomaték (1051 Nm) tekintélyt parancsoló.

0-ról 60 mérföld/órára (96 km/óra) nagyjából négy és fél másodperc alatt gyorsul a jármű – ezzel még az F-150 Raptort is lepipálja –, amihez az elődöknél kedvezőbb aerodinamikai teljesítmény is hozzájárul. Később nyilván lesz egy villanymotoros, szimplán hátsókerék-hajtású változat is, amely így akár olcsóbb lehet, mint a nyitásra előre jelzett, hajszál híján 40 ezer dolláros alapverzió.