A mindennapok hőse akcióban, avagy ezért jár tisztelet a kamionosoknak. Mozgásban tartják a gazdaságot, és a komoly kihívásoknak is meg tudnak felelni. A videón látható Volvo sofőrje például egy olyan utcában áll be a célterületre Párizsban, ahonnan a mezei autósok még egy sima furgonnal is menekülnének.

Itt centire pontosan kellett dolgozni, de gyorsan sikerült bekígyózni a szerelvénnyel. Ez a tudás mellett a kormányozható hátsó tengelynek volt köszönhető, így könnyebben fordul szűk helyeken a gép.