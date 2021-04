Szándékosan a Föld Napjára, vagyis április 22-re időzítette a Fiat az új elektromos Ducató bemutatóját. A modell dízelváltozata Európa-szerte ismertnek számít és kedvező árának köszönhetően a hazai utakon is szép számmal szaladgálnak ebből a típusból. Vajon az elektromos változatnak is kedvező ára lesz? Cikkünk végén ez is kiderül.

Az új eDucato kétféle – 3450 mm, 4035 mm – tengelytávolsággal készül, ennek megfelelően minimum 10, illetve maximum 17 köbméteres raktérrel rendelkezhet. Ez lényegében megegyezik a dízeles variánséval, ami annak köszönhető, hogy sikerült az akkumulátorokat a raktér padlója alá beépíteni. Az újdonság kétféle (47 és 79 kWh) akkumulátorcsomaggal készül. A kisebb esetén 170 kilométert, míg a nagyobb kapacitású változatnál 280 kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel a WLTP-ciklus szerint.

A járműhöz szériában 6,6 kW-os, illetve 22 kW-os fedélzeti töltő jár, de némi plusz pénzért 11 kW-os AC-, illetve 50 kW teljesítményű DC-töltő is kérhető. A kisebb akkumulátorcsomagra 8 év vagy 160 ezer kilométeres garanciát, a nagyobbra pedig 10 év vagy 220 ezer kilométer jótállást biztosít a gyártó.

Az eDucato terhelhetősége értelemszerűen az akkumulátorok súlyától függ, így nem feltétlenül a hosszabb változatot lehet majd jobban megpakolni. A legkisebb teherbírással ugyanis a 4035 mm tengelytávval és 17 köbméteres raktérű változat rendelkezik (690 kg), míg a legjobban terhelhető változatnak a 11,5 köbméteres rakterű és 3450 mm-es tengelytávolságú eDucato tekinthető. A jelentős különbség abban rejlik, hogy előbbit 79 kWh, utóbbit pedig a 47 kWh kapacitású akkumulátorral szerelik. Valamennyi eDucato egységesen ugyanazzal a villanymotorral készül, ami 280 newtonméteres forgatónyomatékkal és 90 kW-os (122 lóerős) maximális teljesítménnyel rendelkezik. Ezzel a Ducato álló helyzetből 5 másodperc alatt gyorsul fel 50 km/órára.

Az eDucatót a Fiat új flottakezelő szolgáltatással kínálja, amit az üzemeltetők fél évig ingyen használhatnak. Az internet alapú MyFleet Manager segítségével a flottakezelők valós időben követhetik nyomon a flotta fontosabb paramétereit (megtett távolság, hatótáv, pontos pozíció). A Fiat emellett alapfelszereltségként fogja kínálni az eDucatóhoz a Mopar Connectet, ami többek között a napi 24 órás szerviz asszisztenciát is magában foglalja. Sőt, ennek köszönhetően, ha esetleg a járművet ellopják, a rendszer képes megállapítani a helyzetét, és megakadályozni a motor újraindítását, megkönnyítve ezzel az autó megtalálását.

Az E-Ducato 400 különféle konfigurációban választható, így a legváltozatosabb elvárásokat képes kielégíteni, a szállítmányozási flottáktól kezdve az építőiparban dolgozó ügyfelekig, a kézműves és őstermelő vállalkozóktól kezdve az önkormányzati és közműszolgáltatókig. A legolcsóbb eDucato nettó 18 840 000 forintba kerül, a legdrágább változatért pedig akár 25 millió forintot is elkérhetnek.

