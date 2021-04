A tulajdonosi struktúra váltás utolsó lépéseként új igazgatóságot választott a Waberer’s csoport. Ennek köszönhetően dr. Czéh-Tóth Márkot és Kovács Andrást, illetve Wáberer Györgyöt választották meg az igazgatóság új tagjaivá – tájékoztatta a Vezesst a cégcsoport sajtóosztálya. Ez azt jelenti, hogy lényegében “visszatért a kormányrúdhoz” a Waberer’s International korábbi tulajdonosa, aki 2016-ban adta el részesedését, illetve mondott le vezérigazgatói tisztségéről.

“Fontosnak tartom, hogy a vállalat, mint Magyarország és a régió legnagyobb és legrégebbi fuvarozó vállalata nagyságához méltóan biztosítsa pozícióját, valamint tovább erősítse azt a piacokon. Biztos vagyok benne, hogy az új igazgatóság támogatásával ennek az elvárásnak és kihívásnak a cégcsoport eleget tud majd tenni” – jegyezte meg a kinevezés kapcsán a 35 év szállítási területen szerzett tapasztalattal rendelkező Wáberer György.

Érdekesség, hogy bár 5 évvel ezelőtt elhagyta a cégcsoportot, ettől függetlenül az meglehetősen hosszú ideig, 2022 márciusáig volt jogosult használni a Waberer’s márkanevet. Vélhetően a korábbi vezérigazgató-tulajdonos visszatérésével ez a kérdés lekerül a napirendről és a cégcsoport később is Waberer’s néven működhet tovább. Tavaly ugyanakkor egy másik név, a Nexways is feltűnt a vállalat arculatához tartozó napocska mellett. Az előző tulajdonos ugyanis megkezdte a felkészülést a névváltásra, ezért a franchise cégeket a Nexways Cargo Kft.-be integrálta.

Waberer’s tulajdonosi struktúra A részvények 26,8%-a egyéb lakossági és intézményi befektetők tulajdonában van, a Trevelin Holding Zrt. (az Indotek Csoport tagja) 30,99%-os, az MHB Optimum Zrt. 21%-os, míg a High Yield Vagyonkezelő Zrt 20%-os tulajdonos a Waberer’s-ben, a saját részvények aránya 1,21%. A vállalatcsoporthoz visszatérő Wáberer György közvetve is rendelkezik tulajdonosi résszel a Waberer’s-ben ugyanis a High Yield Vagyonkezelő Zrt. teljes mértékben az ő tulajdonában van.

„Az új tulajdonosi struktúra és az igazgatóság menedzsment szempontból abszolút prosperáló. A vállalatot erősíti, hogy a tulajdonosok közt és az igazgatóságban hosszú-távon gondolkodó, az iparág minden tevékenységi területét jól ismerő szakemberek ülnek, akik érdemben tudják támogatni azt a fejlődést, amelyet a cégcsoporton belül elindítottunk. Ez az új felállás számunkra garanciát jelent arra, hogy a Waberer’s csoport továbbra is Magyarország és Európa vezető logisztikai vállalataként szolgálja ügyfeleit” – jegyezte meg Erdélyi Barna, a Waberer’s International vezérigazgatója.

A tulajdonosváltás és az új igazgatók kinevezése a jelek szerint a Waberer’s részvényeinek is jót tett, ugyanis már közel kétszeresét érik a tavaly decemberi szinthez képest.

