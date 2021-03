Ha megnézzük az eActros legfrissebb sajtófotóit, akkor felsővezetékek is feltűnnek a háttérben. Ez még önmagában nem lenne akkora nagy szám, de ezek a felsővezetékek nem kötött pályás járművekhez köthetők. A képeket ugyanis Németországban, a Baden Württemberg tartományában futó B462-es úton készítették, ahol elektromos felsővezetéket építenek ki a hibrid üzemű teherautók számára. Az eWayBW projekthez ugyanakkor nincs köze a Mercedes-Benznek, mivel abban az egyik vetélytárs, a Scania nyerges vontatói vesznek részt.

A stuttgarti székhelyű cég mégis úgy döntött, hogy a hibrid teherautók számára villanyosított szövetségi útszakaszokon is teszteli az eActrost. A cég sajtóközleménye szerint ez eddig is tervben volt, de csak az év közepén tűnt volna fel ezen az érintett útszakaszokon a 25-26 tonnás össztömegű teherautó. A gyár képviselői mindezt nemrég jelentették be a gaggenaui Unimog Múzeumban és a Mercedes-Benz nem titkolt szándéka az, hogy kiderüljön melyik alternatíva – akkumulátoros vagy áramszedős – elektromos teherautó a versenyképesebb.

Kétségtelen, hogy a kapóra jött a Mercedesnek az, hogy az egyik partnere, a Logistik Schmitt már 2019 júliusától tesztel a tartományban egy eActrost, amely eddig már több mint 50 ezer kilométert tett meg. A fuvarozási céggel közösen egy kicsit átalakították a jármű szokásos tesztútvonalát, így mostantól naponta 250-300 kilométert fog futni az eActros, ami 100 kilométerrel nagyobb napi futásteljesítménynek felel meg a korábbinál. Tekintettel arra, hogy az eActos prototípusa jelenleg egyetlen feltöltéssel 200 kilométert tud megtenni, ezért be kellett iktatni egy töltést, amire a Logistik Schmitt telephelyén kerül sor, természetesen a rakodás alatt.

Baden Württembergben 4-4 kilométernyi sztrádát láttak el felsővezetékkel a hibrid teherautók számára. Ennek költsége eléri a 17,8 millió eurót. Az eWayBW partnere a Siemens és a Volkswagen többségi tulajdonában lévő Scania. A tervek szerint a jövőben tovább növelnék Németországban az autópálya mellett felhúzott felsővezetékek hosszát, azonban a Mercedes-Benz a jövőben sem kíván áramszedős elektromos teherautót építeni.

A Logistik Schmitt nyáron várhatóan már szériagyártás közeli példányokat tesztelhet az eActrosokból a B462-es úton, a modell sorozatgyártása ugyanis már az év végén elindulhat. A távolsági áruszállítás igényeinek megfelelő eActros LongHaul szériagyártása pedig várhatóan 2024-ben startolhat.

