Kicsivel több mint egy évvel ezelőtt Budapesten járt egy egészen különleges Tatra. A katonai célra fejlesztett, 815 Terrnóból átalakított lakóteherautóval egy csapat cseh vágott neki a nagyvilágnak, hogy emléket állítsanak az 1987-90 között végrehajtott “Tatra kolem světa” expedíciónak. De nem az eredeti teherautóval, hanem egy Tatra 815 Terrnóval vágtak neki a turnénak, ami egyike volt annak a 40 darabos szériának, amit a cég iraki megrendelésre készített, azonban katonai felhasználásra szánt összkerekes példányokat végül nem fizették ki, ezért ott álltak a gyár udvarán.

A csapat pedig megvásárolta és átalakította. A végeredmény egy fürdőszobával, utazó résszel, konyhával és hálóvá alakítható társalgóval rendelkező lakóteherautó lett. ( A járműről ezen a linken érhető el több érdekesség.) Az expedíció tehát már túl van az első évén. Ez idő alatt Közép- és Dél-Európát, Oroszország keleti felét, valamint a Közel-Keletet járták be.

Most pedig már Afrikában vannak. Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen off-road teherautóval bátran le lehet menni a térképről, de mivel nagy súlyt cipel, ezért nem minden terep ideális számára. Nemrég a süppedős homokból kellett kiásniuk a Tatra Terrnot, amit szerencsére meg is örökítettek a lenti videóban. Ezt akkor is érdemes megnézni, ha csehül van, mert olyan helyeken készítettek felvételeket, ahová nem mindennap fordul meg forgatócsoport. Első afrikai ország, amin áthaladtak Dzsibuti volt, most pedig a világ legszegényebb országában, Etiópiában vannak.

A társaság csütörtökön Etiópiából, az Awash Nemzeti Parkból jelentkezett be, ahol a helyi, Kalasnyikovval sétálgató idegenvezetőjük 45 fokos forrásvizekből alakult tavakhoz is elvitte őket. Az afrikai szakasz azonban továbbra is kihívásokkal teli, mivel egy defekttel is meg kellett birkózniuk. Még szerencse, hogy van a teherautó hátulján két pótkerék. És az sem hátrány, ha van a fedélzeten egy olyan tapasztalt figura, mint Stanyslav Synek úr, a cseh fizikus ugyanis a 34 évvel ezelőtti Tatra expedíción is részt vett.

Tatrával a világ körül A cseheknél a világkörüli expedíció már meglehetősen régi hagyománynak számít. Igaz, eleinte személyautókkal próbálkoztak. 1958-ban Jiri Hanzelka és Miroslav Zikmund indult útnak Csehszlovákiából egy Tatra gépkocsival, kalandjaikat pedig könyvben is kiadták. Aztán 1978-ban négy „úrvezető” próbált meg hasonlót két, immáron meglehetősen koros Tatra személyautóval. Aztán 1987-ben a csehszlovák gyártó gyári csapata vágott neki egy alaposan felkészített Tatra teherautóval a világnak. Róluk került elő nemrég ez az archív fotó is. Az akkori csapat részt vevői: (balról-jobbra): Stanislav Synek, František Jeniš, Jiří Stöhr, Petr Bárta, Dalibor Petr.

A Tatra világkörüli expedíció tehát most tart az egyik legegzotikusabb szakaszánál, kalandjaikat ezen a weboldalon és Facebook oldalukon is nyomon lehet követni.

