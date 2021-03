A 8-as út mellett álló, fénykorában mozgó boltként szolgáló Ikarust jó pár éve mi is felfedeztük, már akkor is elhagyva várta a végzetet, és helyzete egy centit sem változott, egészen 2020 őszéig. Ekkor a tulajdonos úgy döntött, nem tartogatja tovább a romló állapotú járművet, a Facebook oldalakon megjelenő hirdetésekre pedig többen is jelentkeztek.

Végül a polgári Csirketelep csapata nyerte el a megmentő szerepét, így kijelenthető, hogy a legjobb kezekbe került a különleges Ikarus. Az, hogy pontosan milyen sors vár erre a gépre, és kinél fog végül landolni, még titok, de Béke Tóniék Youtube-csatornáján úgyis minden kiderül szép lassan.

Nem túl sok példány készült ezekből az önkiszolgáló boltokból (ha minden igaz, összesen 16 darab), de szinte mindegyiket a 260-as modellből építették át. Előre megkapta a valamivel szűkebb 266-os ajtaját, hátulra pedig az úgynevezett “Steyr” dupla szárnyas megoldás került.

Azért is jó, hogy belevágtak ebbe a nagy kihívásba, mert így rengeteg új infó derül ki ezekről a különleges buszokról. Egy hozzászóló máris értékes információkat osztott meg a konstrukcióról:

“Azért “KIS” ABC a neve, mert a család, akiké volt anno, KIS vezetéknevűek. A második szomszédom a mai napig. A 90-es évek elején csinálták családi vállalkozásban, Székesfehérváron. Pár évig ment, aztán gondolom, nem volt rentábilis és eladták a buszt. Ezért vannak rajta fehérvári reklámos matricák is. Eredetileg is mozgó ABC volt, mert a fehérvári IKARUS egyedi gyáregységben csináltak ilyen extra buszokat, sőt, csak különlegeseket anno. Szakmai gyakorlaton is voltam abban az egységben, talán ’87 vagy ’88-ban.

Érdekes volt, mert “visszafelé” tervezték az egyedi buszokat. Ez azt jelenti, hogy betettek egy üres alvázat a csarnokba, a szakik megcsinálták az egyedi igények szerinti elrendezést, kábeleket, légvezetékeket stb., ahogy ők jónak látták. Aztán csarnoktakarítás vegytisztára, jöttek a mérnökök, titkárok, csinnadratta és lerajzolták a kész művet. Így lett meg a tervrajz, majd csinálták tovább a buszt, láttam és részt vettem ilyenben párszor, amíg ott voltam. Szóval, a környékünkön anno több ilyen mozgó ABC busz is járt a falvakban.”