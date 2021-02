Ennek köszönhetően Európa egyik vezető közúti árufuvarozója a világon elsőként próbálhat ki egy teljesen elektromos Volvo FH kamiont. A projekt megvalósítását a svéd kormányzat innovációs ügynöksége, a Vinnova is támogatja, amely számtalan ehhez hasonló kezdeményezés megvalósítását ösztönzi, ráadásul pályázataik nemcsak svédül, hanem angolul is elérhetők, így a külföldi cégek is értesülhetnek a legfrissebb felhívásokról.

Nem ez az első elektromos teherautója a Volvónak, ugyanis a városi áruterítésre fejlesztett Volvo FL és FE teherautók már sorozatgyártásban vannak. Előbbiből már a DHL is üzembe helyezett egyet Londonban, amely ráadásul az első jobbkormányos elektromos FL is volt egyben az Egyesült Királyságban. A Volvo Trucks tavaly jelentette be ugyanakkor, hogy már dolgozik a nehéz kategóriás FM, FH, illetve FMX modellek elektromos változatainak kifejlesztésén. Ezeknél az elérhető hatótáv az akkumulátor kapacitásától függően akár 300 kilométer is lehet.

A Volvo Trucks célja, hogy legkésőbb 2040-re a teljes teherautó-kínálata fosszilmentes üzemeltetést biztosítson az üzemeltetők számára.

