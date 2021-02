Az Ebay-re nemrég került fel egy brit rendszámos, ámde balkormányos változat, amiben mindössze 231 ezer kilométer van. Ez nem sok egy 1991-es gyártású hobbijárműtől, de a tulajdonosa adott arra, hogy a kocsi patika állapotban várja új tulajdonosát: új Bosch akkumulátort szereltetett bele, szintén új Goodrich teherpapucsokat rakott rá, olajcserét hajtott végre (még a váltóolajat is kicserélte) és a korábbi féktárcsák helyett is újakat tetetett fel. 1.9 dízelmotorja hibátlan és eredeti, a tulajdonos szerint az elmúlt 10 évben alig kellett rá költeni.

Ilyeneket használt többek között a német hadsereg is, mivel a dupla fülkéjében öt fő kényelmesen elfért, a hátsó traktusban pedig volt hely a különféle munkaeszközöknek. A 4×4-es Syncro összkerékhajtás különösen agilissá tette ezeket a Tranyókat, mert a 14 vagy 16 colos off-roaddal a puha erdei talajon is el tudtak közlekedni. A nagyobb hasmagasság pedig lehetővé tette, hogy a sekélyebb patakokon is átmenjen vele az ember, hogy gyorsabban elérje az úti célját.

Olvass tovább

A retró Tranyó ideális lehet horgászoknak, kutyásoknak, kempingezőknek, szörfözőknek, vagy versenybringásoknak. A skandináv piacról utólagosan beszerzett Vindic műanyagtető megóvja a platón szállított eszközöket az időjárás viszontagságaitól, a dupla fülkén lévő tetőcsomagtartóra pedig nemcsak kisebb szörfdeszkák, hanem akár egy kétszemélyes Maggolia sátor is felszerelhető, így akár kempingezni is lehet vele. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi tulaj még egy nagyon ritka King grillt is ad mellé. A kalandorok számára tökéletes Tranyó 20 900 fontba kerül, vagyis átszámítva 8,5 millió forintért hazavihető.

Kövess minket a Facebook-on!