Most még kevés a töltőpont

„A Mobiliti Volánbusz Kft. életre hívása, majd a Zöld Busz Program keretében elérhető támogatásokra vonatkozó pályázatok benyújtása lehetővé teszi a környezetkímélő autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítását, a járművek beszerzését és hatékony, gazdaságos működtetését. A projekt eredményeként modern és színvonalas kiszolgálást, élhetőbb környezetet, tisztább levegőt biztosíthat a Volánbusz” – mondta Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

Új HÉV szerelvények Budapesten

„Uniós elvárás, hogy 2050-re 90%-ra kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsájtását a közlekedési szektorban. A jövő közlekedésének biztonságosabbá, zöldebbé és fenntarthatóbbá kell válnia, és az egységes, utasbarát, környezettudatos és költséghatékony közösségi közlekedés kialakítása kiemelt feladatunk. Budapest elővárosi forgalmát 2022 végére szinte teljes egészében korszerű motorvonatok szolgálják majd ki. Folyamatban van 115 mozdony, 50 hibrid motorvonat és 54 új HÉV szerelvény beszerzése is. A távolsági flottánk fejlesztése folyamatos, év végére várhatóan elkészül a 90 új saját IC+ kocsink is” – árulta el Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„A járműflotta folyamatos korszerűsítése már most is a szén-dioxid-kibocsátás nagymértékű csökkentését szolgálja. Az autóbuszos közlekedés további zöldítése CNG- és elektromos hajtású járművek beszerzésével valósulhat meg, amelyhez meg kell teremteni az infrastrukturális hátteret. Az állami vállalatok példaértékű és előremutató összefogása lehetővé teszi a környezetkímélő autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítását, valamint a járművek beszerzését és hatékony, gazdaságos működtetését, ezáltal is tisztább levegőt és élhetőbb környezetet biztosítva Magyarország lakosainak” – emelte ki Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Környezetkímélőbb közösségi közlekedés

„A Mobiliti azzal a céllal jött létre, hogy a földgázüzemű és elektromos közlekedés hazai elterjesztésében aktívan közreműködjön. Célunk az, hogy minél többen választhassák a környezetkímélőbb megoldásokat ne csak az egyéni, hanem a közösségi közlekedésben is. A társaság innovatív szerepét jól tükrözi, hogy a Mobiliti alkalmazása a 2020-as Év Honlapja pályázat Év Applikációja kategória különdíját nyerte el” – tette hozzá Orgovány Ferenc, az MVM Mobiliti Kft. ügyvezetője.

A Volánbusz Békéscsabán és Nyíregyházán korábban, Székesfehérváron pedig jelenleg is tesztel elektromos autóbuszt, és a kedvező üzemeltetési tapasztalatok, valamint az utasoktól érkező pozitív visszajelzések alapján nagy reményeket fűz a környezetbarát buszokhoz.

