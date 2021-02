“Holdpor” szürke ezüst kabinfényezéssel, valamint fekete és kék csíkozással dobja piacra a Ford Otosan az F-Max limitált szériás kiadását, a Blackline-t. Ebből, a sportos köntösbe bújtatott nyerges vontatóból mindössze 250 darab fog legördülni a törökországi gyár szerelőszalagjáról. Az összképet a lakkfeketére festett széles visszapillantó tükrök, valamint a grafitszürke tónusú lámpatestek teszik teljessé, amelyek nem mellesleg LED-nappali menetfénnyel is rendelkeznek, még hangsúlyosabbá téve azok széles sziluettjét.

A sportos dizájn a tágas, 2,1 méter magas fülkében is folytatódik. A velúr-bőr borítású üléseken egy-egy türkizkék csík fut végig, megidézve ezzel a versenyzés világát, de az ülőalkalmatosságok szélein végig futó cérnavarrás is ilyen színű, ezért szinte világít a sötét környezetben. Az Év Teherautója 2019 díjjal kitüntetett jármű műszerfala, valamint a sofőrágy alatt lévő kihúzható fiókok is feketében pompáznak, sajátos hangulatot kölcsönözve ezáltal a Blackline-nak.

A Ford F-Max 2018-ban mutatkozott be a hannoveri IAA kiállításon és a premier napján a standján sokáig egy gombostűt sem lehetett leejteni. Egy évvel később pedig a Szépművészeti Múzeumnál tartották meg a modell hazai bemutatóját. Az F-Max nemcsak a fülke, hanem a hajtás terén is impozáns, ugyanis kabinja alatt 12,7 literes, 2500 Nm csúcsnyomatékú, 500 lóerős Ecotroq dízelmotor gondoskodik, amelyhez 12 fokozatú automatizált váltó csatlakozik.

A Ford Otosan bejelentése szerint ezentúl elérhető lesz egy nagyobb 3750 milliméteres tengelytávval rendelkező változat, F-Max L néven. Ez ráadásul 300 literrel több, 1350 liternyi gázolajat tud elcipelni magával a fülke mögött. Ennek köszönhetően – a gyártó szerint – akár 5 ezer kilométert is meg tud tenni tele tankkal.

