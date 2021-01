Az új kabin alacsony ajtóvonallal, nagy visszapillantó tükrökkel és nagy felületű oldalablakokkal rendelkezik. Opcionálisan pedig akár nyolc külső kamerával is felszerelhető a 360 fokos nézet érdekében. A fülke tervezésénél elsődleges szempontból a tágasság, ezért elől 160, hátul pedig 161 centiméteres belmagasság áll rendelkezésre. Szintén fontos szempont volt a gyors fel- és leszállás, ami az ilyen jellegű járműveknél kritikus szempontnak tekinthető. Ennek megfelelően az első ajtók nagy, 79, a hátsó ajtók pedig 75 fokos szögben nyithatók. A küszöb alatt pedig széles, külön megvilágítással rendelkező, csúszásmentesített lépcsőket építettek be a kényelmes fel- és leszállás érdekben.

Az új Volvo FM és FMX legénységi fülkék ugyanazt az ergonómiát, kényelmet és komfortot nyújtják, mint a tavaly bemutatott, áruszállítós változatok. Mindez igaz az aktív és a passzív biztonsági rendszerekre is, amely a katasztrófavédelmi célokat szolgáló járműveknél különösen fontos tényező, hiszen ezek a járművek általában megkülönböztető jelzéssel közlekednek az utakon, ezáltal jobban ki vannak téve a balesetveszélynek. Éppen ezért a legénységi fülkét – ami lényegében két kabin összeillesztéséből létrehozott “duplafülke” – szigorú teszteknek vetették alá, hogy megfeleljen a frontális ütközések elleni védelmemre vonatkozó ECE R29.03 szabványnak.

Új műszerfallal készülnek a Volvo tűzoltóautók.

A Volvo egy időben mutatta be a komplett FM és FMX tűzoltójárműveket, valamint ezek alvázas változatait, amelyekre a különböző gyártók elkészíthetik a saját felépítményüket. “Mi úgy tekintünk magunkra, mint a felépítményezők legjobb barátjára. Az új legénységi fülkénknek köszönhetően a felépítményezők gyorsabban szállíthatják le a jövőben a kész járműveket az ügyfeleiknek” – hangsúlyozta Lars Franck. És valóban: a Volvo Trucks igyekezett minden nagyobb komponenst – így például az üzemanyagtankot – a legénységi fülke alá beépíteni, hogy a jármű hátsó része könnyedén tudja fogadni az egyedi módon kialakított málhateret.

A legénységi kabin utasterében számtalan tárolórekesz áll rendelkezésre a sisakok, kesztyűk és más fontos felszerelések tárolásához. A vezetőtér megkapta a legújabb frissítéseket, ennek megfelelően a műszeregység helyére digitális kijelző került, amelynek kezelését a multikormányok lévő gombokkal lehet végezni. Nem szériafelszereltség, de a könnyebb kormányzás érdekében az FM és FMX tűzoltóautók akár sebességfüggő szervo rásegítést kínáló Volvo Dinamikus Kormányzással is rendelhetők.

Az új Volvo tűzoltóautók hajtásáról Euro III, IV és VI környezetvédelmi besorolású, D11-es és D13-as dízelerőforrások gondoskodnak. A járművek nemcsak 4×2-es, hanem akár összkerékhajtással is készülhetnek a megrendelők igényei alapján.

Az európai piacon évente 3 ezer katasztrófavédelmi jármű és tűzoltóautó talál gazdára évente. Éppen ezért nagyon nem mindegy ki uralja ezt a piacot. Bár a másik svéd versenytárs, a Scania is kínál duplafülkés tűzoltóautót, a Volvo Trucks hosszú ideje jó kapcsolatokat ápol a Rosenbauerrel, amit jól tükröz az is, hogy az első bemutatópéldányok felépítményét is az osztrák cég gyártotta, amely a világ vezető tűzoltóautó felépítményezőjének számít. Az FM tűzoltóautó egyik prototípusa várhatóan az ausztráliai tűzoltó egységekhez kerül.

