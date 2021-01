Svédország északi részén mindössze néhány óráig van világos télen és a hőmérő higanyszála napközben is alig megy -10 fok fölé. Ilyen körülmények között is kell boldogulnia egy hivatásos sofőrnek, főleg, ha olyan nem mindennapi szállítmányt kell eljuttatnia A-pontból B-pontba, mint például egy bányadömperre való gumiabroncsok. A több mint 900 ezer Facebook követővel rendelkező svéd kamionos vlogger, Angelica Larsson nemcsak a méretes abroncsok szállításába, hanem a téli fuvarozás “szépségeibe” is beavatja a nézőket egyik videójában.

És, hogy mik ezek a szépségek? A hibaüzenetek miatt karácsonyfaként világító műszerfal, vagy éppen az a fajta farkasordító hideg, amikor már csak a vállalat legöregebb teherautója bírja a strapát. A manuális váltós Scania ugyan pöccre indul a délelőtti sötétségben, de a méretes abroncsok rögzítésére használt spaniferek simán lefagyhatnak. Ennek ellenére a korábban a Vezessnek is interjút adó Angelica Larsson garantáltan kedvet csinál a fuvarozáshoz a szokásos pozitív életszemléletével.

Az alig 30 éves hölgy – aki úgy csavarja le a kupakot a homlokrakodóval a PET-palakcról, mint más kézzel – tavaly munkahelyet váltott és jelenleg olyan helyen dolgozik, ahol leginkább munkagépeket, vagy azok alkatrészeit kell szállítani, ezért a rakományrögzítés kérdése hangsúlyosabban jelenik meg nála. Ki tudja, még akár el is lehet tőle lesni néhány trükköt.

Kövess minket a Facebook-on!