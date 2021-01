A társaság arra készül, hogy a koronavírus miatt bevezetett korlátozások feloldása után újra tudja indítani az autóbuszait. A FlixBus számításai szerint – a tavaly nyári tapasztalatok alapján – a határok megnyitását követően az utazási kedv gyorsan nőhet majd. 2020 júniusában, három hónap kényszerpihenő után a Bécs-Budapest útvonalra tértek vissza először a zöld buszok. Eleinte napi négy járatpár közlekedett a két főváros között, júliusra azonban már irányonként tíz fölött volt járatsűrűség. Emellett a legtöbb, korábban elérhető országba is elindultak az összeköttetések: július elejéig például tizenöt erdélyi városba, és Horvátországba – többek közt tizenegy tengerparti településre – is hetente többször indultak járatok.

„2021-ben a FlixBus és a FlixTrain biztosan visszatér az utakra és sínekre, hogy valódi utazási alternatívát kínáljon az embereknek, és visszafordítsa az ismét az egyéni közlekedés irányába tolódott trendet. A célunk az, hogy amint a Covid-19 járvány engedi, újraindítsuk szolgáltatásunkat és növeljük hálózatunkat az új évben” – mondta André Schwämmlein, a FlixMobility alapítója és ügyvezető igazgatója.

Emellett a vállalat továbbra sem mondott le arról, hogy 2030-ra teljesen klímasemleges legyen a közúti közlekedés terén. Az utasok pedig továbbra is vásárolhatnak CO2-kibocsátás kompenzálást a menetjegyek megváltásával. Ezzel a lehetőséggel az utasok 6,5 százaléka élt, ami tavaly közel 7 tonna szén-dioxid kompenzációt jelentett. A klímavédelmi hozzájárulás 75 százalékát a vállalat CSR partnere, az Atmosfair használja fel, amely energiahatékony kályhák elhelyezését finanszírozza Ruandában. Az összeg maradék 25 százaléka a Jövő Mobilitása alapba kerül, amit 2020-ban az Atmosfair és a FlixBus közösen hozott létre, hogy ezzel is hozzájáruljon a fenntartható mobilitás forradalmához. Az alap nonprofit szervezeteket támogat, hogy mindenkinek elérhetővé tegye a mindennapi életben a klímabarát megoldásokat.

Vasúton pedig a FlixMobility már most is karbonsemleges, mivel minden FlixTrain a Greenpeace Energy szél és vízerőműiből származó, 100%-ban zöld árammal működik. A társaság célja közúton is hasonló: 2018-ban a FlixBus a világon elsőként helyezett forgalomba teljesen elektromos távolsági buszokat Franciaországban, Németországban, majd később az USA-ban is. 2019-ben pedig a FlixBus együttműködésre lépett egy német céggel hidrogéncellás távolsági buszok tesztelésére, így ha az a projekt sikeres lesz, akkor nem kizárt, hogy a jövőben vízpárát pöfögő buszok fogják szállítani az utasokat a Flixbus viszonylatain.

