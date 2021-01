A svájci Rhyner Logistik egyelőre nem mindennapi megoldással látta el legújabb teherautóját, amely a 100 darabos flottában a legújabb szerzeménynek számít. A cég Zürichben és környékén végez élelmiszer kiszállításokat egy helyi szupermarket lánc, a Denner számára. A nemrég átvett tisztán elektromos Renault D Wide Z.E teherautó tetejére napelemeket szereltek és az ezekből származó “zöldáramot” a jármű Carrier típusú hűtőberendezésének működtetésére használják.

A megoldás egyáltalán nem új keletű, de még inkább kísérleti szakaszban van. Egyáltalán nem kizárt, hogy jobban elterjed az áruszállításban, azonban nemcsak elektromos, hanem akár hagyományos üzemű haszonjárműveknél is hasznos kiegészítő megoldás lehet a napelemek telepítése. A kérdés több gyártót is foglalkoztat, a Scania például olyan félpótkocsin dolgozik, aminek nemcsak a tejét, hanem két oldalát is napelemek borítják.

A Renault D Wide tetején lévő napelemek együttes teljesítményét nem tették közzé, de számítások szerint akkor is megjelelő hűtést fog tudni biztosítani, amikor huzamosabb ideig süti a Nap a teherautót. A 26 tonnás teherautó hajtásáról két darab villanymotor gondoskodik, amelyek együttes maximális teljesítménye 370 kW. Az elektromotor maximális nyomatéka pedig 850 Nm.