Megkezdődött a legújabb magyar autóbusz tesztelése, amelyet a debreceni Inter Traction Electrics fejlesztett ki a Spanyolországban készülő Mercedes-Benz alvázra. Az újdonságról pénteken a cég saját Facebook oldalára töltött fel videót, amin a kéttengelyes, városközi autóbusz még az autóiparban és a haszongépjármű szegmensben gyakran alkalmazott álcában tűnik fel az utakon.

Az újdonság – amelyek főkonstruktőre ezúttal is Kozák Péter volt – a Reform modellcsalád legújabb tagjának tekinthető, pontos típusszáma azonban egyelőre még nem ismert. Mint ismeretes a típuscsalád első tagja 2017-ben mutatkozott be Reform 500LE néven. A típusszám szimbolikusnak tekinthető, ugyanis négy évvel ezelőtt volt a reformáció kezdetének 500. évfordulója, ezért a hazai reformáció fellegvárának számító Debrecenben ezt a számot kapta az első modell, ami egy háromajtós, alacsony belépésű autóbusz volt. Nyilván a márkanév választása sem a véletlen műve, ezért a Mercedes-Benz logó mellett a Reform szó első betűje, egy “R” is látható a hazai fejlesztésű buszokon.

A típuscsalád második tagjáról – egy kétajtós, elővárosi változatról – 2018-ban rántották le a leplet. Az a jármű már az 501LE elnevezést kapta. Ezek alapján tehát elképzelhető, hogy az idén bemutatandó harmadik Reform busz az 504-es típusszámmal látják el, mivel ennyi év telt el az első prototípus bemutatása óta. Információnk szerint az új magyar autóbusszal bárki találkozhat mostantól fogva, ugyanis a jármű biztosan járni fog Budapesten, a Közlekedéstudományi Intézetnél is, hiszen ott fogja megszerezni a típusbizonyítványát is. Az ITK ígérete szerint ezt követően sor kerülhet a leleplezésére is.

