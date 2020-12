A Kent megyei tanács pénteki adatai szerint még mindig hozzávetőlegesen négyezer kamion vár arra, hogy átkelhessen a francia oldalra. Közben a brit közlekedési miniszter, Grant Shapps ma bejelentette, hogy tegnap estig 2367 kamionsofőr tesztelését végezték el és mindössze három teszt hozott pozitív eredményt. Az azonban nem derült ki, hogy a koronavírus mutálódott változatáról van-e szó.

Dovernél és Manstonnál továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak. Ezt jól mutatja a The Guardian légi felvétele, amin látható, hogy több ezer kamion vesztegel a repülőtér használaton kívüli futópályáján, amin mosakodási lehetőség nincsen. A brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint ugyanakkor a veszteglő kamionosoknak élelmiszert és vizet is osztanak. Emellett számtalan közösségi kezdeményezés indult, a helyiek mellett a Ramsgate Football Club tagjai is pizzákat és élelmiszereket szállítanak a helyszínre.

A veszteglő kamionok látványához sajnos hozzá kell szokni, mert a brit közlekedési minisztérium külön felhívást adott ki arról, hogy az Angliából Franciaországba közlekedő és Doverből komppal átkelni készülő kamionoknak nem a doveri kikötőbe, hanem a közeli Manstonban kialakított ideiglenes kamionparkolóba kell menniük. Azoknak a kamionosoknak, akik az Eurotunnel vasúti alagúton közlekedő teherautószállító szerelvényekkel akarnak átkelni, az M20-as autópálya 8-as kijárójánál kell csatlakozniuk a tesztelésre várók sorához.