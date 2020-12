A helyzetet súlyosbítja, hogy a korábban bevezetett határzár miatt már nem csak Doverben, hanem az onnan nem messze lévő, használaton kívüli Manston repülőtéren is feltorlódtak a kamionok. A kezdeti híradások még 1-2 ezerről szóltak, de becslések szerint ez a napokban elérhette a 3500-4000-ret is. A Manston-i repülőtéren rekedt kamionosok közül sokan étel és ital nélkül vesztegeltek. Többen Facebookon keresztül kértek segítséget. Egy Londonban élő magyar kamionsofőr, Baliga László többedmagával együtt élelmiszert és vizet vitt a bajba jutott kamionsofőröknek. A rengeteg várakozás miatt sok, más nemzetiségű kamionsofőrnél elszakadt a cérna és tiltakozni kezdtek a kialakult helyzet miatt.

Manston Airport site holding lorries following disruption caused by French UK travel ban. I estimated around 3500 HGV'S

A megállapodás szerint a hatóságok csak akkor engedhetik be a kamionokat Franciaországba, ha sofőr rendelkezik rapid, vagy 72 óránál nem régebbi, a francia vagy az angol kormány által elismert, negatív eredményű PCR-teszttel. Az eredmények igazolása érdekében a határon a labortól származó SMS-t, vagy e-mailt is elfogadnak. A rapid teszteket értelemszerűen a hatóságok végzik a helyszínen.

A brit hatóságok ma felállították a mobil tesztelő pontokat és a hadsereg bevonásával megkezdték a kamionsofőrök tesztelését Dovernél és a Manston-i repülőtérnél. A hivatalos információk szerint egy teszt miatt 40 percet kell várni és negatív eredmény után a kamiont a komphoz vezető úthoz irányítják, ha viszont valakinek pozitív lesz, akkor 10 napra karanténba kell vonulnia. Hogy mikor térhetnek haza a kamionosok, azt egyelőre senki sem tudja megjósolni, mivel a hivatalos adatok szerint az angol oldalon, a Kent-megyében veszteglő kamionok száma meghaladta a 10 ezret.

A brit-francia megállapodás hírére a médiában ma olyan hírek jelentek meg, hogy újra indult a forgalom két ország között. Több helyszínen tartózkodó magyar kamionsofőr azonban napközben cáfolta ezt. Van olyan kamionos, aki egy napja áll az Eurotunnel előtt 10 kilométerrel. A legfrissebb, ma esti információk szerint viszont Ramsgate-nél néhány órával ezelőtt olyan teszteket osztottak ki, amelyeket a sofőröknek maguknak kell elvégezni. Ott valóban megindult a sor, még, ha nem is látványosan.

Nemcsak Baliga László döntött úgy, hogy segít a kollégainak, hanem többek között Varga Csaba, Nyitrai Szabolcs és a Waberer’s sofőrjei is élelmiszereket, így például ásványvizet, kávét, kenyeret vittek azoknak, akik ezt kérték. A bajba jutott magyar kamionosok megsegítésére külön Facebook-csoport is alakult, ahol a tagok emellett akár információt is cserélhetnek egymással a Kent-megyében kialakult helyzetről. A csoport ezen a linken érhető el. Közben egy magyar oldal, a “Nem vagyunk HUNtalanok” üzemeltetői is úgy döntöttek, hogy élelmiszerekkel segítik a Doverben és Manstonban, valamint az M20-as autópályán veszteglő kamionosok számára.

