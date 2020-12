A 19 hektáros területen egy 1800 négyzetméteres épületet húztak fel, előtte és mögötte pedig 8000 négyzetméteres parkoló kapott helyet. Ebből nyilván a legérdekesebb maga az épület, amely három fő részből – irodából, nagy javító műhelyből és egy raktárból – áll. Az emeleten az irodák és a tárgyalók kaptak helyet, de ugyancsak itt alakították ki az öltözőket, zuhanyzókat, illetve a konyhát is. A szervizkomplexum egy műszakkal kezdte meg a működését, de a cél az, hogy hosszútávon két műszakban menjen a munka, legalább negyven fővel, ami magában foglalja az értékesítőket, valamint a szerelőket is.

Az M3-as autópálya és az M0-s autóút mellett, Fóton nyílt meg az MAN legújabb hazai szervizpontja. A szűk körű átadón lehetőségünk nyílt betekinteni, hogyan is működik egy 21. századi teherautó és autóbusz szerviz, mivel ottjártunkkor a dél-budai vonalakra szánt autóbuszok átadása zajlott.

Egy szerviznél a megfelelő alkatrészellátás kulcsfontosságú. Éppen ezért a létesítmény olyan digitális rendszert használ, ami automatikusan megrendeli a szükséges alkatrészt, ha az nincs listázva az alkatrészraktárban. A gördülékenyebb ellátás érdekében a rendszerezést úgy alakították ki, hogy azok az alkatrészek vannak közel a kiadó ablakokhoz, amelyekre gyakrabban van szükség. A biztonság érdekében az alkatrészraktárat tűzgátló ajtók védik, amelyek tűz esetén automatikusan bezáródnak, hogy meggátolják a tűz továbbterjedését.

A futárnak csengetnie sem kell

Ahogy a személyautóknál, úgy a haszongépjárműveknél sem jó, ha egy jármű azért vesztegel, mert alkatrészre vár. Éppen ezért a szerviz olyan lerakó pontot alakított ki, amely lehetővé teszi az alkatrészek éjszaka történő leszállítását is. A zsilip rendszerű „lerakó” működtetéséhez nincs szükség kezelő személyzetre, vagyis, amikor megérkezik a furgon teli alkatrészekkel, akkor annak sofőrje a mágneskártyájával felnyitja a kaput, lerakja a megrendelt alkatrészeket, majd lezárja a kaput és továbbhajt. A reggeli műszak pedig szépen el tudja rakodni a beérkezett csomagokat a raktár megfelelő polcaira.

A raktár mellett van egy kisebb javítások elvégzésére szolgáló állomás esztergapaddal és egy 1200 kilogramm teherbírású eszközzel, amivel ki lehet venni a motorokat. A helyiség kapacitása ugyanakkor véges, ezért amikor olyan főegységeket kell javítani, amihez nagyobb, vagy komplexebb szerszámok szükségesek, akkor azt elküldik egy másik olyan szervizegységhez, amely kifejezetten szakosodott az adott fődarabra. “Ha mondjuk egy autóban váltót kell javítani, az nagyon sok célszerszámot igényel, ezért abban az esetben kiveszik az egységet és elszállítják a pécsi MAN-szervizbe” – jegyezte meg Széll Tamás.

A szervizben szeretnének hivatalos vizsgaállomást is kialakítani. Ennek a tárgyi feltételei már megvannak, hiszen van már fékpad, rázópad, illetve lengéscsillapító vizsgáló pad, ami a kisebb járművek vizsgáztatásához elengedhetetlen. A vizsgasor auditja még jelenleg is tart, de az MAN bízik benne, hogy rövidesen kijelölt vizsgaállomás jöhet itt létre.

Olajpisztolyos utántöltés

A járműjavító nagy műhely részben faltól falig szerelőaknák állnak rendelkezésre. Az 1300 négyzetméteres javítóműhely autóbuszok, teherautók és kishaszonjárművek speciális szakszervizeként működik. A nagyhaszonjárműveket nyolc, a furgonokat három speciális szerelőállás várja. Az egyenként kilenc méter hosszú szerelőállásokat úgy alakították ki, hogy korszerű és gyors munkavégzést tegyenek lehetővé.

Ennek megfelelően az összes szerelőaknánál rendelkezésre áll az olajpisztoly, ami lehetővé teszi a járművek gyors motorolajjal való felöltését. A fáradt olajat pedig a szerelőállásoknál külön tepsikbe gyűjtik, amelyeket aztán egy 3900 literes „buci” tartályba szivattyúznak. Hogy aztán meddig lesz szükség az olajra, az más kérdés, mert a jövő már Fóton is jelen van. Ez az első olyan MAN-szervizpont, amit az elektromos furgonok javítására is felkészítettek a szakemberek. Később pedig nemcsak az MAN TGE, hanem Volkswagen kishaszonjárművek szervizelése is történhet itt.

Az itt dolgozók egészsége védelme érdekében még a szerelőaknákban is biztosított a szellőzés, a friss levegőt hatalmas csövek szállítják az egyébként sem kicsi belmagasságú szervizben. Mivel a komplexum vízvédelmi területen fekszik, ezért az MAN-nak kiegészítő megoldásokat is kellett alkalmaznia, hogy egy csepp káros anyag se kerülhessen a talajba. Az olajgyűjtő tartály alatt például egy akkora „kád” van, amely képes lenne felfogni a tartály tartalmát, ha valamilyen okból kifolyólag kifojna az összes fáradt olaj belőle. Szintén előírás volt még a komplex csatornarendszer kialakítása, ami azt jelenti, hogy a szerelőállások környezetében csatornák gyűjtik össze a vizet, ami aztán egy nagy főtartályba kerül, tehát semmiképp sem a szerviz környezetében található zöldfelületre.

Szalagátvágás

A szűk átadó ellenére sem maradhatott el az ünnepélyes szalagátvágás, amelyen Dr. Vass György, Fót polgármestere reményét fejezte ki, hogy az MAN minden, a fóti telephely fejlesztésére vonatkozó elképzelése meg tud valósulni. Sulyok Tamás, a szerviz kirendeltségvezetője pedig elárulta, hogy szeretnék, ha az új bázis állandó értékesítési pont lenne az autóbuszok és a teherautók számára. Dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára pedig az MAN magyarországi jövőjéről ejtett szót. „Tisztában vagyunk vele, hogy a világ átalakulóban van és ez igaz a haszonjárműiparra is, de biztatom Önöket arra, hogy legyenek olyan elképzelések, amelyek a szervizelésen és az értékesítésen túl, akár gyártást, vagy részleges gyártást hoznának ide hozzánk Magyarországra” – hangsúlyozta az államtitkár.

Bár a szerviz új, a létesítményben már egy tapasztalt gárda dolgozik. Látogatásunkkor éppen a VT-Arriva által vásárolt 20+4 szóló MAN Lion’s City A21 típusú autóbusz felkészítése zajlott, amelyek azóta forgalomba is álltak a dél-budai vonalakon.

