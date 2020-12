Skócia egyik legnagyobb városa, a Glasgow mellett található East Kilbride-ban különleges Arocsot őriz egy telephely. A hulladékkezeléssel, valamint az ipari tisztítással és fertőtlenítéssel foglalkozó Enviro-Clean olyan öttengelyes járművet használ nap mint nap, ami felveszi a kesztyűt a skóciai szennyvízcsatorna rendszerben lerakodó szennyeződésekkel szemben.

Az öttengelyes, 8×4-es hajtásképletű Arcos 3258-as speciális felépítménnyel rendelkezik, ami Wiedemann KW 4500 típusú, folyadékgyűrűs vákuumszivattyút rejt, amely óránként 4500 köbméternyi vizet képes szivattyúzni a csatornába. A berendezés ugyanakkor nem ivóvizet, hanem a szennyvíz csatornarendszerből vett, “újrahasznosított” vizet használja fel a tisztítási munkálatokhoz. Ennek köszönhetően évente 15 millió liternyi ivóvizet takarít meg Skóciának.

A berendezést úgy tervezték meg, hogy akár -10 fokos hidegben is tudjon dolgozni. Az Arocson dolgozó csapat egészsége érdekében a járművet egy speciális szárítógéppel is felszerelték, amelyben a dolgozók meg tudják szárítani az átvizesedett munkaruháikat. De a jármű meleg vizes rendszerének köszönhetően akár kezet is tudnak mosni. Ami ennél is fontosabb, hogy a kormányozható hátsó tengelynek köszönhetően a járművel olyan agilisan lehet manőverezni, mintha háromtengelyes lenne. Ez kiemelten fontos az ilyen teherautóknál, hiszen a munkákat változatos helyszíneken kell végezniük a szennyvízrendszer karbantartása során.

