Adódik a kérdés, hogy vajon miért csak most, hiszen a modellről tavaly rántották le a leplet Olaszországban. Sajnos azonban, ahogyan sok minden mást úgy az S-Waynek a hazai premierjének eredetileg tervezett időpontját is felborította a koronavírus járvány. A forgalmazó úgy tervezte, hogy a FIA Kamion Európa-bajnokság hazai versenyhétvégéjén tartja meg a magyarországi bemutatót, az élet azonban úgy hozta, hogy az itthoni futamokat zárt kapuk előtt kellett megtartani. A nagyközönség így a máriapócsi kamionos találkozón láthatta először az S-Way nyerges vontatót, ami megérdemli a figyelmet, hiszen egyrészt rengeteg munkát fektetett bele az Iveco, másrészt pedig a 2020-as iF Dizájn Díjat is elhódította.

A fényszórók immáron lehetnek LED-technológiásak.

4%-kal kisebb fogyasztás

Mint ismeretes, az újdonság a korábbi Stralist váltja, amely már 18 éve készül. Hogy nem pusztán „ráncfelvarrásról” van szó az S-Way esetében, azt jól mutatja, hogy a modell új fülkét kapott. „A teljes egészében új fejlesztésű kabin kialakítása során az Iveco tervezői minden lehetőséget megragadtak az üzemeltető nyereségét szolgáló költségcsökkentésre és a termelékenységének növelésére. Az új dizájnt még kedvezőbb légellenállási tulajdonságok jellemzik, akár négy százalékkal növelve tovább a típus eleve kiváló üzemanyag-takarékosságát” – hívta fel a figyelmet Zákány Zoltán, a DanubeTruck Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Az új fülke teljesíti ENSZ-EGB 29.03 ütközésvédelmi szabályokat is. Ennek teljesítéséhez többféle vizsgálatra volt szükség, ami nem csak azt jelenti, hogy kövér gázzal a falnak küldik a nyergest. Ilyenkor többféle méretű és súlyú acéltestekkel (főként fémlapok, illetve fémhengerekkel) terhelik meg a fülkét, hogy fény derüljön arra, rendelkezik-e a kabin a kellő szerkezeti szilárdsággal a frontális ütközés, vagy borulás esetén keletkező erőhatások elnyerésére. Ez a kamionsofőr sorsa és élete szempontjából kiemelten fontos, amit nem szabad félvállról venni. Az S-Way fülkéje tehát ezen a téren is sokat fejlődött.

Szintén fontos eredmény, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni az aerodinamika terén. Az új kabin légellenállási tényezője (Cw) több mint 12 százalékkal javult. Mindez annak köszönhető, hogy többek között új integrált légterelőkkel rendelkező lökhárítóval, módosított kerékjárati ívekkel, megújult ajtóburkolatokkal, teljes mértében áttervezett hűtőráccsal, új tetővel, optimalizált légterelőkkel és módosított oldalszoknyával vértezték fel az S-Way-t. Mindamellett teljesen új visszapillantó tükröket alkalmaztak, elhagyták a napellenzőt is, mert légellenállás növelő tényezővel bír. A kedvezőbb aerodinamikai tulajdonságok érdekében teljesen új fejlesztésű tető- és oldalspoilereket alkalmaztak a fülkén. Fontos változás még a kabin külsejét illetően, hogy immáron az S-Way-nek is van lehajtható hűtőrácsa a szélvédő könnyebb tisztítása érdekében, illetve nagyobb lett az oldalrekesz nyílás is.

Tágasabb élettér

Nemcsak a külső tekintetében sikerült elérni előrelépést az S-Way tervezőinek. A motorsátor ugyanis 11 centiméterrel alacsonyabban van, a belmagasság pedig 8 centiméterrel nagyobb a Stralishoz képest. Ennek köszönhetően a fülke jóval tágasabb, még akkor is, ha az alsó ágy 70 centiméter, a lehajtható felső ágy pedig 60 centiméter széles (opciósan a felső ágy is kérhető 70 centiméteres matraccal). A tágasság érzetet tovább növeli, hogy a felső tetőablak méretét is megnövelték 20 százalékkal, ezáltal több természetes fény jut be a kabin belsejébe.

Az új S-Way-ben a műszerfal és a vezetői környezet is megújult. A legszembetűnőbb változás maga az kormánykerék, amely követve a Dailynél használt stílust, alulról hajlított formájú, úgynevezett „sport” kormánykerék lett, több helyet hagyva ezáltal a térdeknek. A slusszkulcs nyílása sem a régi már, mivel az a kormányoszlopról a műszeregység alá, közvetlenül a motor indítás/leállítás kapcsoló alá került. A slusszkulccsal tehát effektíve csak a gyújtást adjuk rá a motorral, az indítás külön gombbal történik.

Több hely a személyes holmiknak

A műszerfal középső részén lévő multimédia rendszer képernyője is megújult: ide egy 7 colos, színes kijelző került, ami az IOS, valamint az Android rendszerű okostelefonokkal egyaránt kompatibilis és ezeket az operációs rendszereket tükrözni is tudja. Így, ha a sofőr akár a saját navigációját is használhatja, az S-Wayben egyébiránt TomTom fejlesztésű, kifejezetten teherautók számára fejlesztett navigáció van. A fejlesztés során a tárolórekeszeket sem hagyták érintetlenül.

Megnövelték az ajtók felett lévő nyitott fiókok méretét, emellett a fülke oldalain zsebeket is elhelyeztek. Mindent összevetve legalább 15 százalékkal sikerült javítani a tárolórekeszek kapacitását az S-Way-ben. Az ételek és italok tárolására az alsó ágy alatt elhelyezett 50 literes hűtődoboz, illetve a szintén 50 literes, fagyasztó funkcióval rendelkező hűtőláda szolgál. Utóbbi digitális programozhatósággal, valamint USB-kapcsolattal is el van látva.

Motor

Az Iveco S-Way hajtásáról a jól ismert Euro VId károsanyag-kibocsátási szabványokat teljesítő 9,11 és 13 literes Cursor motorok gondoskodnak, de a gyártó már elérhetővé tette a cseppfolyósított földgázzal működő Cursor NP gázmotort is. A gázmotorok terén a kínálat meglehetősen széles, hiszen a Natural Power erőforrások a 140-től egészen a 460 lóerős változatokig elérhetők. Utóbbi esetén, a lehető legnagyobb üzemanyagtartállyal a gázos S-Way akár 1600 kilométer hatótávolságra is képes lehet.

A modell motorjainak alacsonyabb károsanyag-kibocsátását a HI-SCR kipufogógáz-kezelő, valamint az intelligens kipufogógáz-visszavezetési rendszerrel sikerült elérni. Emellett olyan megoldások is szerepet játszanak a kisebb károsanyag-kibocsátásban, mint a Hi-Tronix sebességváltó továbbfejlesztett szoftvere. A Cursors NP motoroknál a szilárd részecske-kibocsátás akár 99, a nitrogén-dioxid-emisszió (NO2) pedig akár 90 százalékkal csökkenthető a dízelmotorokhoz képest. Biometánnal üzemeltetve a szén-dioxid-kibocsátás 95 százalékkal – csaknem nullára – mérsékelhető.

A S-Way az előhírnöke az Iveco új, nehézkategóriás teherautó családjának, így a következő évben további modellekkel bővül a hazai kínálat. „Egy alap felszereltségű változat, állóklímával, halogén lámpákkal, két ággyal és összesen 1200 literes üzemanyag kapacitással már 70 ezer euró, vagyis 25 millió forint alatt elérhető. Azt gondoljuk, ezzel olyan árszintet tudunk elérni, ami messze a konkurencia szintje alatt van” – hívta fel a figyelmet Zákány Zoltán. Az IVECO tehát tanult a Stralis korábbi hiányosságaiból és az S-Way-jel olyan nyerges vontatót dobott piacra, ami tágas életteret és korszerű szolgáltatásokat kínál a nemzetközi áruszállításban dolgozó sofőrök számára.

