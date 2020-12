Túl van utolsó fuvarján a svéd Gustaf Grönblom, aki 38 évet töltött el a volán mögött hivatásos gépkocsivezetőként. Az agg korban lévő sofőr egy Scania 110-es típusú teherautóval kezdte a pályáját, amit meglehetősen hosszú ideig, 15 évig hajtott. Ezután egy valamivel modernebb, Scania 112-es csőrős teherautóba ült át, ami viszont egészen a legutolsó pillanatokig, vagyis hivatásos karrierjének végéig kiszolgálta Grönblomot.

“Azt hiszem nem sokan mondhatják el magukról, hogy ilyen sokáig vezették ugyanazt a típust, mint én. A 112-es úgy ment ez idő alatt, mint az óramutató. Egyetlenegyszer akadt problémám a váltóval, de aztán sikerült szerezni egy bontott darabot egy használaton kívüli billencsesből. A motorháztetejét viszont szerintem soha senki nem nyitotta ki ennek a járműnek” – mesélte Gustaf Grönblom, aki úgy érzi, hogy egy régi barátnak mond búcsút azzal, hogy örökre feláll a Scania 112-es kormánya mögül.

“Olyan régóta dolgoztam hivatásos sofőrként, hogy ez szinte már életstílussá vált az én esetemben. De most már 80 éves vagyok és jövőre lejár a jogosítványom. És én már biztosan nem fogom meghosszabbítani” – tette hozzá az agg korú sofőr. Grönblom ugyanakkor nem szögezi magát a tévé elé nyugdíjas éveire. Elmondása szerint rengeteg tenni való akad a házban és a ház körül egyaránt, ezért biztosan nem fog lustálkodni.

Svédországban 65 évesen vonulhat nyugdíjba az ember és 67 éves kortól a munkáltató belegyezésére is szükség van valakinek ahhoz, hogy továbbra is dolgozhasson. Innen nézve is rengeteg időt húzott le a volán mögött Gustaf Grönblom az oldtimernek számító Scania 112-essel. A 2-es szériát ugyanis 1980-1987 között gyártották ( Argentínában és Brazíliában 1992-ig) buldog- és csőrös fülkével egyaránt.

( A legfelső képen a 112-es korabeli sajtófotója látható)

Kövess minket a Facebook-on!