Az új akkumulátor-technológiás buszok két napja már forgalomba is álltak közép-, illetve kelet hollandiai városokban, név szerint Zwolle-ban, Apeldoornban, Edében, Dedemsvaartban, Vaassenben, Denveterben és Harderwijkben. A holland közösségi szolgáltató összesen 259 darab autóbuszt vásárolt, amely nem kis visszhangot keltett Európában. Pláne, hogy nem holland fejlesztésű VDL-ekre esett a választásuk.

Mindez nem kis szenzációnak számít, hiszen az új buszok Európa eddigi legnagyobb elektromos buszflottáját képviselik. Az újdonságokat ráadásul sikerült viszonylag gyorsan legyártani, hiszen az ezzel kapcsolatos beszerzést alig egy éve írta alá a Keolis Nederland és BYD, amely Európában Franciaországban és hazánkban rendelkezik összeszerelő üzemmel. A megrendelések teljesítésében a komáromi egység is részt vett. A flotta ugyanakkor még nem teljes, a fennmaradó 13 darabot várhatóan csak jövő tavasszal adják át, mivel Hollandia a koronavírus járvány miatt 5 hétre “bezár”.

A hollandok által rendelt buszok túlnyomó része, szám szerint 206 darab a 12 méter hosszú BYD K9-es típusból áll. A Keolis emellett 13 méter, valamint 8,7 méter hosszú változatokat is rendelt. Az átadott buszok magas komfortszintet képviselnek. Utasterükben műbőborítású fejtámlával, karfával és szövet kárpittal ellátott ülések állnak rendelkezésre. Belső terüket a változtatható színű LED-világítás varázsolja hangulatosabbá. A hangszigetelt padlónak köszönhetően a gyártó szerint jóval kevesebb zaj szűrődik be menetközben az utastérbe a hajtáslánc, valamint az alváz felől. A kor elvárásainak megfelelően az autóbuszokat USB-töltőpontokkal is felszerelték.